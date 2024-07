Fußball | 2. Bundesliga FCK startet ins Trainingslager in Mals Stand: 07.07.2024 19:03 Uhr

Seit dem Wochenende bereitet sich der 1. FC Kaiserslautern in Mals in Südtirol auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga vor.

Bereits 2021 und 2022 waren die Roten Teufel auf dem Gelände des ASV Mals zu Gast. Nach der etwa achtstündigen Anreise mit dem Bus aus der Pfalz am Samstag, ging es am Sonntagvormittag auf den Platz.

Stimmung vor Ort

Etwa 25 FCK-Fans verfolgten die erste Einheit im Trainingslager von der Tribüne aus. Die Bedingungen vor Ort sind optimal: Trainingsplatz vor einer Bergkulisse, Schwimmbad und ein Fitnessraum zur Saisonvorbereitung. Allerdings hängen zwischen den Bergen teils dicke Regenwolken.

Tachie und Ache im Trainingslager

Stürmer Jannik Mause, der in der letzten Saison mit 18 Toren der Top-Torschütze in der dritten Liga war, ist ein Neuzugang, auf den viele setzen. Er kam von Ingolstadt in die Pfalz. Richmond Tachie und Ragnar Ache, die den 1. FC Kaiserslautern noch verlassen könnten, sind noch im Trainingslager dabei.

Während des Trainingslagers steht auch ein Testspiel auf dem Programm. Am Dienstag (9.7.) spielt der FCK gegen FK Qarabag Agdam, den Meister aus Aserbaidschan. Noch bis zum nächsten Sonntag trainiert der 1. FC Kaiserslautern mit dem neuen Trainertream um Coach Markus Anfang in Südtirol.

Sendung am So., 7.7.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP