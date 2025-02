Fußball | 2. Bundesliga FCK-Neuzugang Tim Breithaupt: "Alles ist möglich, träumen kann man immer." Stand: 27.02.2025 09:20 Uhr

Tim Breithaupt ist nach Maximilian Bauer die zweite Augsburger "Winter-Leihgabe" im Trikot des 1. FC Kaiserslautern. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" erzählt er, warum er wieder gegen Regensburg treffen möchte.

Als Torjäger konnte Tim Breithaupt in seiner bisherigen Karriere noch keine großen Erfolge feiern. Gerade einmal zwei Treffer als Profi stehen für den 23-Jährigen zu Buche, jeweils im Trikot des Karlsruher SC. Den ersten erzielte der Mittelfeldakteur in der zweiten DFB-Pokalrunde Mitte Oktober 2022, als der KSC mit einem 10:9-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den SV Sandhausen ins Achtelfinale einzog. Den zweiten, und bisher auch letzten Torerfolg konnte er dann in der 2. Liga bejubeln - ausgerechnet gegen Jahn Regensburg. Also gegen den kommenden Gegner der Roten Teufel: "Das werde ich nie vergessen", sagt Breithaupt im SWR Sport Podcast "Nur der FCK", "und es ist vielleicht ein gutes Omen, dass ich mein erstes Tor für Kaiserslautern auch gegen Regensburg mache."

Zweimal ohne Torerfolg

Zunächst einmal wäre es nach zwei Spielen ohne Tor wichtig, dass der FCK überhaupt mal wieder trifft. Stand beim Unentschieden gegen Hannover 96 zumindest auch hinten die 0, waren die Roten Teufel beim 0:3 beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende chancenlos: "Das Spiel in Hamburg war ein schwieriges Spiel, das wussten wir. Klar sind wir dahin gefahren, um zu gewinnen. Aber wir müssen das jetzt abhaken und auf Regensburg schauen." Die Tatsache der zwei Spiele ohne eigenen Treffer möchte Tim Breithaupt aber nicht überbewerten: "Ich glaube, wir haben genügend Qualität, in jedem Spiel ein Tor zu schießen. Die Stürmer sind immer hungrig nach Toren, egal wer da vorne spielt."

Ohne Chance bei der 0:3 Niederlage beim HSV: FCK Neuzugang Tim Breithaupt

Hauptsache nicht ins eigene Tor

Um noch kurz bei den Toren zu bleiben, es gibt eine Statistik, da hat sich Tim Breithaupt in der Saison 2022/23 im Trikot des Karlsruher SC ganz nach vorne gespielt. Zweimal traf der Mittelfeldmann ins eigene Tor, was ihn aber nicht beunruhigt: "Das gehört dazu. Ich glaube, es gibt viele Jungs, die schon einmal ein Eigentor erzielt haben. Manchmal fliegt er einfach unglücklich rein." Wobei die Abschlüsse zwar in die falsche Richtung gingen, aber durchaus sehenswert waren. "Das eine per Kopf, das andere mit dem Fuß, aber braucht man nicht", nimmt es Tim Breithaupt mittlerweile mit Humor.

Tim Breithaupts Karriere: Freiburg - Karlsruhe - Augsburg

Das Fußballerleben von Tim Breithaupt spielte sich bislang ausschließlich im Süden und Südwesten der Republik ab. Von seinem Heimatverein Offenburger SC wechselte Tim als 12-Jähriger zum SC Freiburg. "Es war eine wilde Zeit. Ich habe in Freiburg von der U13 bis zur U15 immer gespielt, habe eine sehr gute Zeit gehabt", sagt der 1,92 Meter große Mittelfeldakteur, den es dann nach drei Jahren von Süd- nach Nordbaden zog: "Ich hätte in der U16 wohl weniger Spielzeit bekommen, hatte dann Zusagen aus Hoffenheim und Karlsruhe und habe mich für den KSC entschieden." Eine im Nachhinein richtige Entscheidung, denn am Wildpark schaffte Breithaupt nahtlos den Sprung in den Profibereich.

Tim Breithaupt im Trikot des Karlsruher SC nach seinem Treffer im DFB Pokal gegen den SV Sandhausen

Christian Eichner und Zlatan Bajramovic als prägende Figuren

"Eiche (Christian Eichner) und Zlatan Bajramovic sind bis heute die wichtigsten Personen für mich im Fußball. Zlatan war mein U19-Trainer und hat mich dann als Co-Trainer der Profimannschaft hochgezogen. Und bei Eiche habe ich unglaublich viel Spielzeit bekommen, der hat mich immer gebracht", schwärmt Breithaupt noch heute.

Achterbahnfahrt beim FC Augsburg

2023 ging es für Tim Breithaupt in die Bundesliga zum FC Augsburg. Unter Coach Enrico Maaßen lief anfangs auch alles optimal, er kam in seiner ersten Saison 16 Mal zum Einsatz: "Dann habe ich den ersten Trainerwechsel mitgemacht", vergleicht er die Situation mit einer Achterbahnfahrt, "unter Jess Thorup hab ich mal gespielt, mal nicht gespielt. Deshalb hatte ich im Winter das Gefühl: Ich muss etwas machen." Beim FCK spürt Tim wieder das Vertrauen, sowohl von Trainer Markus Anfang als auch von Geschäftsführer Thomas Hengen. Vereinbart ist ein Engagement bis zum Saisonende, doch im Fußball ist bekanntlich vieles möglich: "Man macht sich schon ein paar Gedanken. Was im Sommer passiert, sei einmal dahingestellt. Wenn ich dann wieder auf den jetzigen Coach in Augsburg treffen würde, muss man schauen. Ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben, wenn die Zeit so verläuft, wie ich es mir vorstelle", fühlt sich Tim Breithaupt auch nach der kurzen Eingewöhnungszeit sehr wohl auf dem Betzenberg.

Alles ist möglich, träumen ist erlaubt

Und vielleicht hilft ja der Sprung in die Bundesliga, Tim Breithaupt längerfristig an den 1. FC Kaiserslautern zu binden. "Wir sind jetzt oben mit dabei, träumen kann man immer. Wenn wir oben stehen, wollen wir auch oben bleiben", sagt er vor den beiden Heimspielen gegen Regensburg und Elversberg: "In dieser Saison ist alles möglich. Und deswegen ist es wichtig, jedes Spiel so anzugehen, als wäre es der letzte Spieltag."

