Fußball | 2. Bundesliga FCK-Keeper Krahl: "Dann wird sich zeigen, wie wir als Team zusammenstehen" Stand: 26.07.2024 15:06 Uhr

Torhüter Julian Krahl will mit dem FCK eine "saubere Saison" spielen. Dabei müsse bei den Roten Teufeln viel über den Zusammenhalt kommen.

Das erste kleine Erfolgserlebnis hatte Julian Krahl schon vor dem ersten Saisonspiel. Der 24-Jährige ist jetzt auch ganz offiziell die Nummer 1 der Roten Teufel. Statt wie im vergangenen Jahr die 18 prangt jetzt die Nummer auf dem Rücken, die in der Regel einen Stammtorhüter ausweist.

Zu viel Bedeutung will Krahl der Rückennummer nicht beimessen. Natürlich freue er sich über die "1", trotzdem fühle es sich nicht sehr anders an als in der abgelaufenen Spielzeit. Viel wichtiger als Nummern sind ohnehin Leistungen. Und mit diesen hat Krahl überzeugt, seit er Andreas Luthe als Stammkraft abgelöst hat.

FCK mit Generalprobe gegen 1860 München

Aktuell befindet sich Krahl mit dem FCK im Endspurt der Saisonvorbereitung, bevor die Zweitliga-Saison am 4. August mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SSV Ulm startet. Vorfreude auf die Saison und Erleichterung über das nahende Ende der Vorbereitung gehen bei Krahl "Hand in Hand", wie er im Gespräch mit SWR Sport sagte.

Der FCK und die K-Frage: Wer wird Kapitän?

Bevor es soweit ist, empfangen die Roten Teufel am Samstag (27.07.2024, 13:30 Uhr) noch den Drittligisten 1860 München zur Generalprobe im Fritz-Walter-Stadion. Schon auf dieses Spiel fiebert Krahl hin. "Es ist schön, wieder im Stadion vor den Fans spielen zu dürfen. Da freuen wir uns alle und scharren mit den Hufen, dass wir die Woche drauf wieder loslegen dürfen", sagte der Keeper.

Jedes Heimspiel auf dem Betzenberg sei etwas Besonderes, so Krahl. Vor allem, wenn man von den Rängen für Siege bejubelt werde: "Im Optimalfall haben wir viele positive Ergebnisse und dürfen das oft erleben." Im Vergleich zur vergangenen Saison gehe es vor allem darum, "die Tiefen etwas rauszubekommen und eine saubere Saison zu spielen. Klar, es wird nicht immer alles klappen und es wird auch schlechte und schwierige Spiele geben. Das ist uns bewusst", sagte Krahl. Im Großen und Ganzen strebe der FCK eine Spielzeit an, in der man "mehr Ruhe" habe.

Krahl: "Dann wird sich zeigen, wie wir als Mannschaft zusammenstehen"

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist der Torhüter zufrieden. "Ich kann bis jetzt nur Positives berichten, alle neuen Jungs haben sich super eingefügt. Auch mit dem neuen Trainerteam passt es gut", sagte Krahl. Wie gut der Spirit letztlich sein wird, zeige sich aber erst, wenn es in den Wettkampf geht: "Wenn es eklig wird und wir die Spiele gewinnen müssen, wenn Leistung und Punkte zählen: Dann wird sich zeigen, wie wir als Team zusammenstehen."

In der zurückliegenden Saison hatte es ein wenig am nötigen Zusammenhalt gemangelt, wie Marlon Ritter zu Beginn der Vorbereitung angedeutet hatte. Unter dem neuen Trainer Markus Anfang sei das Miteinander nun bereits besser, stellte Ritter im Gespräch mit SWR Sport fest. Es ist die Grundlage dafür, dass der FCK das spielen kann, was sich Krahl und alle beim FCK wünschen: eine saubere Saison.