Fußball | 2. Bundesliga FCK gewinnt Geheimtest gegen Bundesliga-Aufsteiger Kiel Stand: 24.07.2024 16:53 Uhr

Der FCK bestätigt weiter seine gute Form in der Vorbereitung. Der Zweitligist besiegte in einem Testspiel ohne Zuschauer und Pressevertreter Holstein Kiel mit 1:0 (0:0).

Innenverteidiger Almany Touré erzielte das Tor des Tages für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang, teilte der FCK mit. Schon beim Blitzturnier in Offenbach am vergangenen Wochenende hatte der FCK überzeugt. Gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) und den gastgebenden OFC (3:1) hatte es zwei Siege gegeben.

Am kommenden Samstag (13.30 Uhr) empfangen die Roten Teufel den Drittligisten 1860 München zur Generalprobe im Fritz-Walter-Stadion. Dann sind auch wieder Zuschauer mit von der Partie.

KSC gewinnt Testspiel gegen 1860 München

FCK-Fans mit großer Vorfreude auf den Saisonstart

Zum Auftakt in die neue Saison der 2. Bundesliga tritt der FCK beim Aufsteiger SSV Ulm an. Wie groß die Euphorie am Betzenberg weiterhin ist, zeigt der Ticketverkauf bei den Ulmer Spatzen. Innerhalb von nur wenigen Minuten kauften die FCK-Anhänger die Tickets in den Bereichen um den Gästeblock den Ulmern vor der Nase weg.

Sendung am Mi., 24.7.2024 16:00 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR1 Rheinland-Pfalz