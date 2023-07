Kanuslalom | Europaspiele Europaspiele: Ricarda Funk holt Silber - und trägt zum Abschluss die deutsche Fahne Stand: 02.07.2023 16:45 Uhr

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk aus Bad Neuenahr hat am Abschlusstag der Europaspiele im polnischen Krakau Silber geholt. Bei der abschließenden Feier wird sie die deutsche Fahne tragen.

Im abschließenden Rennen in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross gewann Funk am Sonntag (02.07.) die Silbermedaille. Sie musste sich lediglich der Ukrainerin Viktoria Us geschlagen geben. Die Kanutin, die für den KSV Bad Kreuznach startet, hatte am Samstag Gold im Einer-Kajak geholt und zuvor mit der Mannschaft Platz drei belegt.

Ricarda Funk: "Bin unfassbar stolz"

Für die Abschlussfeier war sie zudem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Fahnenträgerin auserkoren worden. "Das ist ein kleiner Traum", sagte Funk nach ihrer Ernennung, "ich hätte gedacht, als Kanuslalom-Sportlerin hat man keine Chance, mal vorne laufen zu dürfen. Ich bin unfassbar stolz. Das ist für mich eine Riesenehre."

Bei der Eröffnungsfeier hatten der dreimalige Kanurennsport-Olympiasieger Max Rendschmidt und Beachhandball-Weltmeisterin Isabel Kattner das Team D beim Einlauf ins Henryk-Reyman-Stadion als Fahnenträger angeführt.