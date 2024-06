Straßensperrungen und Public Viewing EURO 2024 in Stuttgart: Vor dem Spiel Ukraine gegen Belgien Stand: 26.06.2024 12:14 Uhr

Das letzte Spiel der Gruppenphase steht am Mittwoch zur EM in Stuttgart an: Dann trifft die Ukraine auf Belgien. Straßen werden wieder gesperrt - teils schon am Morgen.

In der Stuttgart Arena treffen am Mittwoch um 18 Uhr die Ukraine und Belgien aufeinander. Schon am Morgen gibt es erste Straßensperrungen, teilte die Stadt Stuttgart mit. Auch auf den Feierabend-Verkehr wird das Fußballspiel stärkere Auswirkungen haben als zunächst angenommen.

EM-Spiel Belgien - Ukraine: Mercedesstraße ab 8 Uhr gesperrt

Wie bei vorangegangenen Partien der EURO 2024 in Stuttgart auch wird die Mercedesstraße ab 8 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mit. Danach bestehe keine Möglichkeit mehr zur Durchfahrt von und nach Bad Cannstatt über Mercedesstraße, Benzstraße, Daimlerstraße und Alte Untertürkheimer Straße. Umleitungen seien ausgeschildert. Allerdings wird geraten, das Gebiet NeckarPark weiträumig zu umfahren.

Fan Walks treffen Berufsverkehr

Zudem wollen rund 8.000 Fans des belgischen Teams gemeinsam zum Stadion gehen - deutlich mehr als zunächst erwartet. Deswegen werden ab 14 Uhr einige Straßen in der Innenstadt gesperrt: Die Bundesstraße 14 im Bereich Cannstatter Straße in beide Richtungen, die Wolframstraße in Fahrtrichtung B14 und die König-Karl-Brücke in Richtung Bad Cannstatt. Die Sperrungen können bis etwa 18 Uhr anhalten, heißt es. Das trifft dann auch den Berufsverkehr.

Treffpunkt der Belgierinnen und Belgier ist im mittleren Schlossgarten. Die Polizei erwartet, dass die belgischen Fans gegen 14:30 Uhr ihren Fan Walk beginnen.

Die ukrainischen Fans treffen sich im Stadtgarten. Auch sie planen einen Fan Walk. Dieser soll um 14:45 Uhr im Stadtgarten losgehen. Die Polizei erwartet 2.000 bis 3.000 ukrainische Fans.

Public Viewing wieder auf dem Schlossplatz

Parallel ist die Begegnung der Ukraine gegen Belgien auch in der Fan Zone auf dem Schlossplatz zu sehen. Noch mehr Fans werden dort zum späteren Spiel von Tschechien gegen die Türkei erwartet, das ab 21 Uhr zu sehen ist. Auch diese beiden Teams haben noch die Chance, ins Achtelfinale zu kommen. Um Warteschlangen an den Eingängen zu vermeiden, ist eine rechtzeitige Anreise dringend zu empfehlen.

Weitere Straßensperrungen im Laufe des Tages möglich

Spontane weitere Sperrungen seien am Mittwoch im Laufe des Tages noch möglich. Je nachdem ist nach den Spielen wegen feiernder Fans und Autokorsos außerdem mit Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt zu rechnen. Die Stadt Stuttgart empfiehlt daher dringend, auch am Mittwoch auf Autofahrten in der Innenstadt und im Bereich Bad Cannstatt/NeckarPark zu verzichten und stattdessen Bus, Bahn und Rad zu nutzen.

