Fußball | 2. Bundesliga "Etwas Einzigartiges": Der FCK trifft seine Fans auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt Stand: 10.09.2024 19:14 Uhr

Die Euphorie rund um den 1. FC Kaiserslautern ist nach dem gelungenen Saisonstart groß. Das war auch auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim zu spüren, wo die Profis Fannähe zeigten und fleißig Autogramme schrieben.

Es ist bereits seit einigen Jahren ein liebgewonnenes Ritual: Der 1. FC Kaiserslautern präsentiert sich seinen Fans auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt, dem größten Weinfest der Welt. Für die treuen Anhänger der Roten Teufel jedes Mal ein Erlebnis - ebenso für so manchen Profi der Pfälzer.

Auch am Dienstag (10.09.2024) machte der FCK auf dem Wurstmarkt wieder seine Aufwartung, und zwar mit einer Autogrammstunde im Festzelt Hamel. Schnell wurde klar: Die Euphorie rund um die Roten Teufel ist groß - erst recht nach dem gelungenen Saisonstart mit sieben Punkten aus vier Spielen und dem Weiterkommen im DFB-Pokal.

Wurstmarkt - ein Erlebnis für Profis und Fans

Die Fans standen jedenfalls Schlange, um ihren Idolen nah zu kommen. Und zwar wortwörtlich: Es waren extra Absperrgitter aufgebaut, hinter denen sich in einer langen Reihe die FCK-Anhänger sammelten und geduldig warteten, bis sie beim Autogrammeschreiben der Spieler an der Reihe waren. Ebenso im Festzelt: Auch dort waren Absperrgitter aufgebaut, wo man dahinter hinblickte, waren Leute in FCK-Trikots, mit roten Mützen und Schals zu sehen.

"Der Aufmarsch der Fans hier ist natürlich überwältigend", staunte Sommer-Neuzugang Jannis Heuer, ein Wurstmarkt-Novize. "Wenn man spürt, dass die Leute hinter einem stehen, ist das etwas ganz besonderes." Auch für Jannik Mause, zur neuen Saison aus Ingolstadt an den Betze gewechselt, war es eine Premiere in Bad Dürkheim: "Es ist etwas ganz besonderes, dass hier so viele hinkommen und sich die Zeit nehmen, uns zu unterstützen. Es ist etwas Einzigartiges und macht großen Spaß!"

Marlon Ritter: "Der Support ist immer da"

Marlon Ritter hingegen kannte die Atmosphäre schon aus den letzten Jahren und urteilte deshalb: "Der Support ist immer da, egal wo wir hinkommen." Der Offensivspieler outete sich damit als "Wurstmarkt-Routinier".

An einer langen Tafel aus Biertischgarnituren schrieben die Profis des 1. FC Kaiserslautern fleißig Autogramme. Der Andrang war so groß, dass die Spieler fast nicht hinterher kamen, alle Wünsche zu erfüllen. Was auch nicht fehlen durfte auf den Tischen: Die traditionellen pfälzischen "Dubbegläser" voll mit Wein oder Schorle - jeweils ein halber Liter passt rein. Ob der ein oder andere Spieler mal probiert hat, ist übrigens nicht überliefert.

"Ich bin nur wegen dem FCK hier"

Die Fans jedenfalls waren happy. Strahlende Augen überall und Freude, den Idolen so nahe zu sein. "Ich bin nur wegen dem FCK hier", sagte etwa Markus Schneider aus Worms. "Ich bin stolz, dass ich die Mannschaft mal wieder sehe." Auch der "Betze-Michel" aus Weisenheim am Sand fand es "sehr gut, die Mannschaft zu sehen. Am liebsten würde ich mit allen quatschen". Er gab der Mannschaft noch einen speziellen Motivationsschub für die kommenden Aufgaben mit auf den Weg: "Sie sollen immer gut zusammenspielen und wenn mal etwas nicht läuft, muss man sich immer gegenseitig helfen. Das ist sehr wichtig."

Derartige Rückendeckung kann der FCK gut gebrauchen - am besten schon in der Partie bei Hannover 96 (14.09.2024, 13 Uhr). Auch dort werden wieder viele Anhänger aus der Pfalz ihre Roten Teufel begleiten und unterstützen - genauso wie auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt.

Sendung am Di., 10.9.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP