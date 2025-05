Basketball | ratiopharm Ulm Alba Berlin ist raus - ratiopharm Ulm steht im Halbfinale Stand: 24.05.2025 20:44 Uhr

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm steht im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Für Alba Berlin ist die Saison zu Ende.

Von Jürgen Klotz

Mit einem "Sweep", drei Siegen in drei Spielen, hat ratiopharm Ulm die Serie gegen Alba Berlin gewonnen. Überragender Spieler im dritten Spiel war Ulms Marcio Santos. Er steuerte am Samstag (24.05.2025) 23 Punkte zum 93:84-Heimsieg bei.

Berlin startet besser - Santos antwortet

Das Spiel beginnt mit viel Nervosität – auf beiden Seiten. Ulm und Berlin starten mit Fehlpässen, Fehlwürfen und Ballverlusten in Partie drei. Nach rund drei Minuten wird es geordneter. Für Berlin machen Hermannsson, McCormack und Delow die ersten Punkte. Marcio Santos legt für Ulm im Alleingang die ersten acht Punkte auf.

Die Partie ist intensiv, beide Teams spielen eine aggressive Verteidigung. Das hat zur Folge, dass die Trefferquoten eher schwach sind. Es gibt kaum einfache, freie Würfe. Ein ausgeglichenes erstes Viertel endet mit einer knappen Führung für Berlin (24:20). Ein Spaziergang wird das für Ulm nicht - für Berlin allerdings auch nicht.

Kein Spitzenspiel - aber ein spannendes

Auch zu Beginn des zweiten Viertels haben beide Teams immer eine flinke Hand im gegnerischen Angriff. Dann folgt ein 8:0-Lauf für Ulm. In diesem Run ist Ulm nicht aufzuhalten. Alba-Trainer Pedro Calles reagiert mit einer Auszeit. Das Spiel wird besser, auch wenn beide Teams immer wieder haarsträubende Abspielfehler einstreuen.

Im Gegenzug werden die Fans durch spektakuläre Dreier entschädigt (Jessup, Thomas, Hermannsson). Keines der Teams kann sich bis zur Halbzeitsirene absetzen. Alba geht mit einer knappen 45:43-Führung in die Pause.

Berlin verliert die Nerven - und die Führung

Louis Olinde gehören die ersten Szenen der zweiten Halbzeit. Erst stopft er den Ball spektakulär zum Dunking in den Korb. Direkt im Anschluss holt er sich nach einem Gerangel mit Karim Jallow ein Technisches Foul. Dann wird es heiß in der Halle. Erst tobt die Arena nach einer als Offensiv-Foul gewerteten Aktion von Jallow. Dann schauen sich die Schiedsrichter eine Aktion von Michael Kessens an. Auch er erhält nach einem Rempler an Karim Jallow ein Technisches Foul.

Die Gäste verlieren durch diese Szenen ein wenig den Faden. Pedro Calles nimmt die Auszeit, will seine Mannschaft offenbar wieder etwas zur Ruhe bringen. In der Halle steigt die Stimmung - es riecht schon leicht nach Halbfinale. Es folgen zwei Dreier durch Thomas und Hermannsson - die Arena ist wieder leise - nach Dreiern von Delow und Thomas noch leiser. Was für ein Comeback von Alba Berlin! Die Gäste liegen vor dem Schlussviertel 67:62 vorne.

Ulm mit Willen zum "Sweep"

Was für eine Spannung! Beide Teams werfen jetzt alles aufs Feld. Dabei gelingt nicht alles, auf Grund des engen Spielstands ist das allerdings egal. Berlin verpasst es durch einige leichte Fehler im Abschluss, Ulm auf Distanz zu halten. Die 74:73-Führung durch Karim Jallow lässt die Arena überschwappen. Erinnerungen werden wach an den Gewinn des Meistertitels vor zwei Jahren. Auf der Uhr stehen jedoch immer noch fünf (!) Spielminuten.

Pedro Calles schickt nach der Auszeit seine drei besten Distanzwerfer ins Spiel. Das geht nur bedingt auf, Ulm verteidigt stark. In den Schlussminuten geht Alba k.o!

77:77 und noch drei Minuten. Alba reichen die 24 Sekunden nicht. Thomas und Olinde treffen die Dreier nicht. Saraf verwandelt den Dreier für Ulm. 82:77 und noch zwei Minuten. Santos trifft beide Freiwürfe. Offensiv-Foul Wetzell. Wieder zwei Punkte für Santos von der Linie. Delow macht zwei Punkte aus der Nahdistanz. 86:79 und noch eine Minute.

Santos trifft nur einen von zwei Freiwürfen. Auszeit Alba Berlin. Dunking Essengue. 91:82 und noch 30 Sekunden. Nächster Dunking Essengue. Der Deckel ist drauf. Ulm steht im Halbfinale! "Ihr könnt nach Hause fahren!" singen die Fans von ratiopharm Ulm. Endstand: 93:84.

Sendung am Mo., 26.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm