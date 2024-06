Fußball | Europameisterschaft EM 2024: Hier gibt es Public Viewing in Baden-Württemberg Stand: 12.06.2024 13:54 Uhr

Am Freitag eröffnet das DFB-Team im Spiel gegen Schottland die Fußball-EM. Viele Menschen wollen die Spiele nicht nur in den Stadien, sondern auch beim Public Viewing verfolgen.

Anders als in den vergangenen Jahren findet in zahlreichen Orten Baden-Württembergs wie Freiburg, Ulm oder Mannheim dieses Mal kein organisiertes Public Viewing statt. Wo unter anderem man dennoch die Spiele gemeinsam unter freiem Himmel, in gemütlichen Restaurants oder bei einem unterhaltsamen Rahmenprogramm anschauen kann, lesen Sie hier.

Stuttgart: Public Viewing in der Host-City

Das Public-Viewing-Gelände auf dem Stuttgarter Schlossplatz für die EM 2024.

In Stuttgart können bis zu 30.000 Fans die EM-Spiele beim Public Viewing in der sogenannten Fan-Zone auf dem Schlossplatz verfolgen. Die Übertragung findet auf zwei großen Leinwänden statt. An den Spieltagen ist die Fan-Zone jeweils von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Wein und Crêpes zu den EM-Spielen des DFB-Teams

Das Weingut Schlossgut Hohenbeilstein (Schloßstraße 40, 71717 Beilstein) zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Eventraum des Weinguts. Die Mitnahme von eigenen Getränken und Speisen ist nicht erlaubt. Auch ein Ausschank von Bier wird es nicht geben. Das Sicherheitskonzept sieht maximal 50 Personen vor.

EM-Pass und 5-Liter-Bierfässer

In Tübingen können Fußball-Fans die Spiele im Restaurant Gardens (Gartenstraße 80, 72074 Tübingen) anschauen. Wer ein Fußballtrikot trägt, bekommt in der umliegenden Bar freien Eintritt, der von Sicherheitspersonen kontrolliert wird.

Im Brauerei-Gasthof Lamm (Im Dorf 5, 72531 Hohenstein-Ödenwaldstetten) können sich die Gäste einen EM-Pass sichern und damit beim Public Viewing der Deutschland-Spiele Stempel sammeln, um am Finaltag Rabatt im Lokal zu bekommen. Es besteht keine Reservierungspflicht, aber bei Anmeldung gibt es zur Begrüßung das Schwarz-Rot-Goldene-Biertrio. Vor Ort ist Platz für etwa 40 bis 50 Leute. Weitere Informationen zum Rahmenprogramm finden Sie online.

Umfangreiches Sicherheitskonzept in Nürtingen

Auf dem Nürtinger Stadtbalkon (Alleenstraße 12, 72622 Nürtingen) können bis zu 1.500 Besucher kostenfrei alle EM-Spiele auf einer großen LED-Leinwand verfolgen. Außerdem gibt es ein umfangreiches Sicherheitskonzept mit Einlass- und Taschenkontrollen.

EM-Café in Bruchsal

Der Bruchsaler Kultursommer (Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal) hat im Atrium sowie den Beachbars im Bürgerpark anlässlich der Fußball-EM auch ein zusätzliches EM-Café mit Übertragungen ausgewählter Topspiele zu bieten. Fans haben freien Eintritt.

EM-Spiele mit deutscher Beteiligung auf großer Leinwand

In Biberach an der Riß findet das Public Viewing auf dem Parkplatz der Pizzeria Da Serafino (Wilhelm-Leger-Str. 5, 88400 Biberach an der Riß) statt. Auf einer 15 Quadratmeter großen Leinwand werden die deutschen EM-Spiele zu sehen sein. Dabei werden bis zu 1.000 Menschen erwartet - es ist das erste Event dieser Größenordnung. Für das Public Viewing können Stehplatz-, Sitzplatz- und "10er Tisch"-Tickets gekauft werden.

Public Viewing am Bodensee

Ein Public Viewing direkt an der Bodensee-Promenade - alle Spiele der Fußball-EM werden live auf großer Leinwand auf dem Überlinger Landungsplatz (Landungsplatz 14, 88662 Überlingen) gezeigt.

Alle Spiele der EM werden live auf dem Überlinger Landungsplatz gezeigt.

Auch die Südkurier Arena in Tiengen (Waldshuter Str. 14, 79761 Waldshut-Tiengen) bietet Platz für Public Viewing am Bodensee. Hier werden alle EM-Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Der Einlass von 1.500 Fußball-Fans, die auf dem Gelände Platz finden, wird von einer Security geregelt.

Der Eintritt in die Arena kostet einen Euro. Der gesamte Erlös kommt dem Projekt "Zeitungswald" zugute. Ziel dieses Projekts ist die nachhaltige Aufforstung zum Erhalt der Wälder in der Region. Die Bewirtung übernehmen lokale Vereine wie der FC Erzingen und VfB Waldshut sowie ein Gastronom aus St. Blasien. Eigene Verpflegung ist in der Regel nicht gestattet.

