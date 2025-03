Fußball | Bundesliga Durchstarter Nick Woltemade: So tickt der Riese vom VfB Stuttgart Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr

Nick Woltemade kam vor der Saison von Werder Bremen zum VfB. Inzwischen hat sich der U21-Nationalspieler zur Stammkraft gemausert und ist in der Bundesliga und im DFB-Pokal wettbewerbsübergreifend erfolgreichster Torschütze bei den Schwaben.

Nur einer übertrifft Nick Woltemade in der Bundesliga - was die Körpergröße betrifft: 198 Zentimeter misst der Stürmer des VfB Stuttgart vom Scheitel bis zur Sohle. Skenny Alvaro, sein letztjähriger Mitspieler bei Werder Bremen, hat als "Spitzenreiter" mit 2,02 Metern noch vier Zentimeter mehr an Höhenluft zu bieten.

Wer aber glaubt, mit Nick Woltemade käme ein eher hüftsteifes Kopfball-Ungeheuer daher, der täuscht sich gewaltig. Der Schlaks mit der strubbeligen Langhaar-Frisur verblüfft mit geschmeidigem Laufstil und technisch feiner Ballarbeit. Der Fußball-Profi mit der Basketballerfigur: Eine seltene, aber hochinteressante Mischung. Weltmeister und TV-Experte Lothar Matthäus hatte den Stuttgartern schon vor der Saison zum Transfer des Riesentalents gratuliert. Woltemade kam sogar ablösefrei - ein echter Coup von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und seinem Scouting-Stab.

Fünf Woltemade-Treffer in den letzten acht Bundesligaspielen

Zu Saisonbeginn noch auf der Bank und in der Joker-Rolle eines Herausforderers, schaffte Nick am Neckar die schnelle Eingewöhnung und Ende des vergangenen Jahres sogar den Sprung zum Stammspieler. Inzwischen hat er in 19 Partien schon acht Bundesligatore für den VfB verbucht.

Neben den acht Bundesligatreffern nach der Vorrunde erzielte Nick auch in drei DFB-Pokalspielen drei Tore. Eine prima Zwischenbilanz für den Neuen aus Bremen. Nick Woltemade ist Zielspieler, Ballverteiler, Verbinder zwischen Mittelfeld und Angriff und momentan aus der VfB-Mannschaft nicht wegzudenken.

Erstaunlich auch folgende Statistik: Woltemade hat pro Spiel im Durchschnitt mehr als elf Aktionen im gegnerischen Strafraum, das ist gemeinsam mit Liverpools Superstar Mo Salah der Bestwert aller Stürmer in den fünf europäischen Top-Ligen (Quelle: Opta)!

Jüngster Bundesligaspieler in Bremen

Mit dieser überaus positiven Entwicklung ist Woltemade bis jetzt sicherlich der Überraschungs-Neuzugang beim VfB. Dabei deutete zunächst alles auf eine lange Karriere bei Werder Bremen hin. Im Vorort Woltmershausen aufgewachsen, wechselte er schon als Achtjähriger zum großen Nachbarn SV Werder, durchlief alle Nachwuchsmannschaften und ab der U16 bis zur U21 auch die deutschen Nationalteams.

Im Alter von 17 Jahren und 352 Tagen feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Damit löste er Werder-Legende Thomas Schaaf ab, der bei seinem Erstliga-Einstand einen Tag älter war. Der große Durchbruch aber sollte ihm in den Folgejahren trotz allem Talent und Körperlichkeit bei Werder nicht gelingen.

Entwicklungsschub bei Horst Steffen in Elversberg

Eminent wichtig für den unbändigen Tatendrang des Offensivspielers war schließlich die Leihe vor zwei Jahren zum SV Elversberg in die 3. Liga. Der dortige Trainer Horst Steffen, einst Coach der Stuttgarter Kickers, hat ein bekannt feines Händchen für Talente und brachte auch dem Bremer Jung viel bei. Nick Woltemade reifte zum Stammspieler, schoss zehn Tore, bereitete neun weitere vor und stieg mit den Saarländern 2023 in die 2. Liga auf.

Lohn der tollen Saison: Woltemade wurde in einer Fan-Umfrage zum besten Spieler der 3.Liga gewählt. Horst Steffen beobachtet nach wie vor den Werdegang und freut sich gegenüber SWR Sport "über die gute Entwicklung, und dass Nick jetzt in der Bundesliga seine Tore schießen darf. Bei uns hat er tollen Einsatz und tolle Tore gezeigt, dafür sind wir ihm dankbar".

Erste Bundesligatore im 39. Spiel für Werder

Zurück bei Werder, rückte er immer häufiger ins Bundesligateam, kam in der letzten Saison immerhin 30 Mal zum Einsatz. Auf seinen ersten Bundesliga-Treffer aber musste Nick 39 Spiele warten: Dann gelang Woltemade Anfang Mai letzten Jahres ein Doppelpack beim 2:2 gegen Mönchengladbach. Schade für Bremen, gut für Stuttgart: Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Stürmer bereits entschieden, seinen Vertrag bei Werder nicht mehr zu verlängern, statt dessen zum VfB zu wechseln.

In den Ferien Trainingskiebitz beim VfB

Der Transfer ins Schwabenland - kein Zufall, sind doch die Roten aus verwandtschaftlichen Gründen die heimliche Liebe des Angreifers. Nicks Tante mütterlicherseits lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Stuttgart. Und so verbrachte er als Bub zahlreiche Ferientage in der Schwaben-Metropole, kiebitzte auch bei den Trainingseinheiten der VfB-Profis.

Unzertrennlich und immer mit dabei: Cousin Toni Skrzypek, inzwischen BMX-Radprofi und ähnlich groß gewachsen wie Nick. Der Wohlfühlfaktor in Stuttgart ist also auch außerhalb des Platzes gegeben, die Metropole am Neckar für Großstadtmensch Nick Woltemade längst zweite Heimat. Da kann es eigentlich nur weiter aufwärts gehen für den "Riesen" von der Weser am Neckarufer.

Woltemade: "Der Weg aus der U21 zur Nationalmannschaft ist nicht weit"

"Die WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel, auf das ich hinarbeite", sagte der 23-Jährige der "Sport Bild" mit Blick auf das Turnier im Sommer des nächsten Jahres in den USA, Kanada und Mexiko: "Aber ich bin da ganz entspannt, das ist noch weit weg."

Noch habe der U21-Nationalspieler keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt, ohnehin wird Woltemade im Juni als wichtige Stütze bei der Junioren-EM in der Slowakei gebraucht. "Es gibt genug Beispiele, dass der Weg aus der U21 zur A-Nationalmannschaft nicht zu weit ist. Der Bundestrainer hat bestimmt die Spieler aus der U21 auf dem Schirm", sagte Woltemade.

