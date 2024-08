Dreierpack von Neuzugang Breunig FC Heidenheim ohne Probleme bei Regionalligist Villingen Stand: 17.08.2024 18:22 Uhr

Der 1. FC Heidenheim gewinnt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Ende souverän mit 4:0 beim FC 08 Villingen. Neuzugang Maximilian Breunig avancierte mit drei Treffern zum Matchwinner.

Der 1. FC Heidenheim hat in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 4:0 (1:0) beim Regionalligisten FC 08 Villingen gewonnen. Vor 9.000 Zuschauern in der Villinger Arena konnten sich die beiden Neuzugänge Maximilian Breunig (43., 48., 54.), der einen Dreierpack schnürte, und Paul Wanner (52.) in die Torschützenliste eintragen. Das letzte Duell der Villinger gegen Heidenheim an gleicher Stelle gab es 2008 in der Oberliga. Villingens heutiger Trainer und Sportdirektor Mario Klotz erzielte beim 1:1-Unentschieden den Treffer für den FC 08. Der Gäste-Trainer hieß damals wie heute Frank Schmidt.

FCH belohnt sich spät in der ersten Hälfte

Der Bundesligist versuchte gleich zu Beginn der Partie das Heft in die Hand zu nehmen und kam nach zwei Minuten vor das Tor der Villinger. Nach einer Flanke von Léo Scienza versuchte es Marvin Pieringer mit einem Kopfball. Diesen fing Villingens Keeper Andrea Hoxha problemlos ab. Die Gastgeber ließen sich bei gegnerischem Ballbesitz weit zurückfallen und kamen ihrerseits in der 11. Minuten zum ersten Torabschluss. Der Schuss von Alihoxha lihoxha aus mehr als 30 Metern ging allerdings weit über das Tor von FCH-Keeper Kevin Müller.

Die Gäste konnten sich in der ersten halben Stunde wenig hochkarätige Chancen erspielen, hatten die Partie jedoch immer unter Kontrolle. Die größte Möglichkeit bot sich in der 36. Spielminute, wieder für Pieringer, der nach der ersten Heidenheimer Ecke erneut per Kopf abschloss. Der Ball ging allerdings gut einen Meter übers Tor. In der 43. Minute folgte dann doch noch die Führung für den Favoriten: Nach einer Villinger Ecker konterten die Gäste die hoch stehenden Villinger aus. Nachdem die Hausherren den Ball in höchster Notlage noch zwei Mal retten konnten, drückte Maximilian Breunig das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Torlinie. Paul Wanner konnte wenig später die Chance zur 2:0-Führung der Heidenheimer nicht nutzen, als er frei vor dem Villinger Tor auftauchte (45.). So ginge es mit 1:0 aus Sicht der Gäste in die Kabine.

Zweite Hälfte bietet mehr Räume für den 1. FC Heidenheim

Nach Wiederanpfiff ging es Schlag auf Schlag. Nach genauer Vorlage von Scienza schob Breunig zum 2:0 für den FCH ein (48.). Wenig später war dann auch Wanner erfolgreich. Nach einem Doppelpass mit Adrian Beck traf er sehenswert zum 3:0 (52.). Zwei Minuten später war es dann schon wieder Breunig. Bei einem schnellen Einwurf war die Villinger Abwehr nicht aufmerksam genug. Nach dem Querpass von Pieringer hatte Breunig leichtes Spiel und traf zum 4:0 (54.).

Pieringer verpasste gut 20 Minuten vor Ende die Partie die Chance auf das 5:0 (68.). Aus gut fünf Metern scheiterte er nach Pass des eingewechselten Mikkel Kaufmann an Hoxha. Die Villinger ließen sich nicht hängen und wollten unbedingt auch einen Treffer erzielen, verpassten es allerdings, aus aussichtsreicher Situation in der gegnerischen Hälfte mit der nötigen Präzision zu Ende zu spielen. So blieb es am Ende beim 4:0 für den FCH, auch weil die Gäste es gegen Ende der Partie ein wenig ruhiger angehen ließen.

Sendung am Sa., 17.8.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg