Knapper Pokalsieg in Wiesbaden Mainz mogelt sich im Rhein-Main-Derby weiter Stand: 16.08.2024 21:36 Uhr

Nach 120 anstrengenden Minuten hat sich der 1. FSV Mainz 05 in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Nachbarn SV Wehen Wiesbaden mit Ach und Krach durchgesetzt. Zehn Kilometer entfernt vom eigenen Stadion durften die Mainzer am Freitag (16.08.2024) einen 3:1 (1:1, 0:1)-Sieg beim Drittligsten feiern.

Die Führung für den SVWW durch Tarik Gözüsirin (14.) glich Dominik Kohr (59.) aus. In der Verlängerung schossen Jonathan Burkardt (113.) und Nadiem Amiri (120.) den Fußball-Bundesligisten dann glücklich in die 2. Runde.

Ein Angriff reicht Wehen

Eigentlich begann die Partie in Wehen wie erwartet: Der Bundesligist aus Mainz übernahm die Spielkontrolle und hatte erste kleine Möglichkeiten. Aber dann kam halt das, was der Pokal bereit hält: Der Drittligist kam das erste Mal nach vorne und traf direkt.

Nach einer Flanke von rechts herrschte im Mainzer Strafraum Unordnung. Der erste Ball wurde durch die Mitte geklärt, dann ging es Pingpong-artig kreuz und quer durch den Fünfer, ehe Gözüsirin dem Treiben mit einem Schuss aus sieben Metern ins Tor ein Ende bereitete.

Zentner bewahrt Mainz vor Schlimmerem

Mainz kam danach nicht wirklich ins Wackeln, aber der Favorit brannte auch kein Feuerwerk ab. Wehen Wiesbaden verteidigte geschickt und ließ wenig zu. Und kurz vor Pause wäre beinahe der zweite Treffer für den Drittligisten gefallen. Doch FSV-Schlussmann Robin Zentner wischte den schulbuchmäßigen Kopfball von Moritz Flotho aus fünf Metern noch stark aus dem unteren Eck (45.+2).

Kohr sorgt für Mainzer Aufatmen

Es blieb eng für Mainz, auch in Durchgang zwei. Kohr wendete mit dem 1:1 mit einem strammen Schuss erst einmal das Schlimmste ab. Kurz darauf hatte Phillipp Mwene sogar die Führung auf dem Fuß, aber Wehens Keeper parierte stark mit dem Fuß im kurzen Eck (62.). Mainz arbeitete sich in die Partie, kam aber nicht um die Verlängerung beim Drittligisten herum.

Da schwanden den Gastgebern dann deutlich die Kräfte. Das konnte Mainz zunächst nicht nutzen. Stefan Bell (102.) traf nach einer Amiri-Ecke mit einem Kopfball den Pfosten. Wehen Wiesbaden warf alle Kräfte und Hoffnungen Richtung Elfmeterschießen - aber dann kam Burkardt, der eine verunglückte Abwehr von Carstens zum erlösenden 2:1 aus kurzer Distanz ins Tor drückte. Als die Gastgeber verzweifelt in den letzten Minuten alles nach vorne warfen, machte Amiri nach einem Konter alles klar.

"Es ist schwer diese Spiele zu spielen. Aber ich habe eine Mannschaft gesehen, die alles gegeben hat. Die zweite Halbzeit war in Ordnung", sagte Mainz-Trainer Bo Henriksen nach dem Spiel am Sportschau-Mikro.

"Die Enttäuschung ist natürlich da, aber der Stolz überwiegt. Wir haben einen absoluten Pokalfight gezeigt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, da hatten wir etwas Respekt vor dem Gegner gehabt. Am Ende hat uns dann vielleicht ein bisschen Matchglück gefehlt" , analysierte Wiesbadens Trainer Nils Döring gegenüber der Sportschau.

Mainz zum Bundesligastart gegen Union Berlin

Nach dem erfolgreichen Pflichtspielauftakt startet der 1. FSV Mainz 05 am nächsten Wochenende in die neue Bundesliga-Saison. Am Samstag (24.08.2024, 15.30 Uhr im Sportschau-Livecenter mit Audiostream) empfängt Mainz den 1. FC Union Berlin. Für Wehen Wiesbaden geht es in der 3. Liga einen Tag später auswärts beim VfB Stuttgart II weiter (19.30 Uhr).