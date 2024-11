Fußball | Bundesliga Die "heißeste Aktie" zu Gast - VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt Stand: 08.11.2024 17:33 Uhr

Zum Abschluss intensiver Wochen empfängt der VfB Stuttgart am Sonntag Eintracht Frankfurt. Gegen den Tabellendritten steht das siebte Pflichtspiel binnen 23 Tagen an.

Drei Englische Wochen hatte der VfB zuletzt, nun kommt vor der Länderspielpause in der Bundesliga am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Livecenter der Sportschau) die schwere Aufgabe Eintracht Frankfurt. "Sie machen das sehr gut, das zeigen auch die Ergebnisse", sagr VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über den kommenden Gegner.

Achtung, Marmoush kommt!

Die Eintracht komme mit viel Tempo und hat mit Stürmer Omar Marmoush einen absoluten Ausnahmespieler. Er steuerte an den ersten neun Spieltagen 17 Scorerpunkte (zehn Tore, sieben Vorlagen) bei und sorgte so fast im Alleingang dafür, dass die Eintracht aktuell auf Rang drei steht. "Er ist gerade wahrscheinlich die heißeste Aktie in der Bundesliga, möglicherweise sogar europaweit", warnt der VfB-Coach vor dem pfeilschnellen Stürmer.

Undav's Einsatz fraglich

Ob VfB-Topstürmer Deniz Undav gegen Frankfurt wieder spielen kann, ist fraglich. Der 28-jährige Nationalspieler musste beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt werden. "Da muss man warten, aktuell kann man es nicht sagen", so Hoeneß über einen möglichen Undav-Einsatz. Risiko solle aber keines eingegangen werden. Ansonsten gebe es personell "nichts Besonderes" im Vergleich zum Bergamo-Spiel. Wie viele Minuten Abwehrboss Jeff Chabot schon schaffen wird, müsse man ebenfalls noch abwarten. Er hatte am Dienstagabend in der Schlussphase sein Comeback gegeben.

Positives Fazit von Hoeneß

Unter der Woche war der VfB gegen Bergamo gefordert, hatte laut Hoeneß trotz Niederlage "ein gutes Spiel gemacht." Die dritte Englische Woche in Folge zehrt an den Kräften. Trotzdem will der VfB laut Hoeneß noch einmal "alles mobilisieren, um das Ding zu ziehen".

Innerhalb von nur 23 Tagen steht am Sonntag das siebte Spiel für den VfB an. Auf die vergangenen Spiele blickt Hoeneß positiv: In der Bundesliga wurden die nötigen Punkte geholt, im Pokal wurde der Achtelfinaleinzug perfekt gemacht und in der Champions-League holte sein Team gegen "zwei Bretter" drei Punkte. Gewinnt Stuttgart gegen Frankfurt, sei das eine "überragende Ausgangsposition" nach der Länderspielpause.

Sendung am Sa., 9.11.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz