Tauziehen | WM in Mannheim Deutschland feiert Titel am letzten Tag der Tauzieh- Weltmeisterschaft Stand: 08.09.2024 19:41 Uhr

Am letzten Tag der Tauzieh-WM konnte Deutschland mehrere Medaillen gewinnen. Die Junioren sicherten sich Bronze, die Männer in der Gewichtsklasse bis zu 680 Kilogramm sogar Gold.

Nasses Seil, rutschiger Boden: Die Bedingungen waren am letzten Tag der Tauzieh-Weltmeisterschaften in Mannheim schwierig, es regnete teilweise in Strömen. Das machte dem deutschen Männerteam in der Gewichtsklasse bis zu 680 Kilogramm allerdings wenig aus. Bereits im Halbfinale zeigten die Männer eine souveräne Vorstellung und konterten immer wieder die Angriffe der Mannschaft aus Chinese Taipeh. Deutschland gewann und zog in das Finale gegen die Niederlande.

Dort musste das deutsche Team in einem harten Wettkampf gegen die Niederlande an seine Grenzen gehen. Die Füße fest in den Boden gepresst, Stück für Stück, Meter für Meter schoben die Männer am Seil sich im Schlamm weiter nach hinten, bis sie den Sieg in der Tasche hatten. Danach lagen die acht Athleten erschöpft am Boden und jubelten. Gold für Deutschland!

Deutschland verliert Halbfinale gegen Belgien bei Tauzieh-WM

Auch bei den deutschen Junioren lief die Vorrunde erfolgreich. Im Halbfinale musste sich das Team aber der Mannschaft aus Südafrika geschlagen geben. Eine Medaille war im Duell um Platz drei gegen die Schweiz trotzdem noch möglich. Deutschland gewann den ersten Zug gegen die favorisierte Tauzieh-Nation. Der zweite Zug war ausgeglichen, es gab Verwarnungen auf beiden Seiten. Am Ende konnte das deutsche Team aber auch diesen Zug für sich entscheiden und sich über Bronze freuen.

Deutschland schaffte es auch bei den Männern in der Gewichtsklasse bis zu 640 Kilogramm in die K.o-Phase und gehörte zu den besten vier Teams. Im Halbfinale trat das Team gegen Belgien an. Es waren lange Züge, beide Mannschaften bewegten sich kaum nach vorne oder nach hinten. Erst gab es die Unterbrechung wegen Passivität, danach kam der Angriff von Belgien. Und dieser forderte die deutsche Mannschaft gewaltig. Das deutsche Team war alles rein, konnte aber den eigenen Gegenangriff nicht ins Ziel bringen. Belgien entschied den ersten Zug für sich. Mit den eigenen Fans im Rücken gab Deutschland im zweiten Zug nochmal alles, aber es nützte nichts. Auch der zweite Zug ging an die Belgier, damit verlor Deutschland das Halbfinale.

Auch gegen die Niederlande kann Deutschland sich nicht durchsetzen

Der Traum von Gold war damit geplatzt. Deutschland hätte allerdings noch Dritter werden können. Im Duell um Bronze ging es wieder gegen die Niederlande, aber auch dort blieb der Erfolg im ersten Zug aus. Deutschland startete mehrere - letztendlich erfolglos - Gegenangriffe. Die Niederlande ging in Führung. Jetzt musste das deutsche Team den zweiten Zug unbedingt gewinnen, um weiter eine Chance auf Bronze zu haben. Das deutsche Team wirkte nach dem langen Tag ein wenig platt, die Niederlande war frischer. Und so reichte es nicht - Deutschland wurde Vierter und verpasste die Medaille knapp.

Kleiner Trost für die geschlagenen Gastgeber: Mit dem vierten Platz sicherte sich das Team genauso wie die deutschen Frauen die Qualifikation für die World Games, die im kommenden Jahr in China ausgetragen werden. Die deutschen Frauen beendeten das Turnier auf dem fünften Platz.

