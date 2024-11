Fußball | Bundesliga Deutliche Niederlage: Hoffenheimer Fußballerinnen verlieren gegen Wolfsburg Stand: 09.11.2024 14:39 Uhr

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben gegen den VfL Wolfsburg eine Niederlage kassiert. Dabei spielte die TSG mutig, der VfL eiskalt.

Die TSG Hoffenheim hat in der Bundesliga die Überraschung gegen den VfL Wolfsburg verpasst und am Samstag mit 0:3 gegen die Titelanwärterinnen aus der Autostadt verloren. Alexandra Popp (40. Minute), Janina Minge (52.) und Joelle Wedemeyer (70.) erzielten die Treffer für den VfL. Die Wolfsburgerinnen sprangen damit vorerst an die Tabellenspitze.

TSG mutig, Wolfsburg trifft

Dabei hatten die Hoffenheimerinnen mutig begonnen, spielten zielstrebig nach vorn und hätten durch Julia Hickelsberger-Füller (10./20.) schon früh in Führung gehen können. Die Wolfsburgerinnen, die sich mit einem Sieg die Tabellenführung sichern könnten, setzten keine großen Akzente - bis zur 40. Minute. Dann war Popp zur Stelle und besorgte kurz vor dem Seitenwechsel die Führung für die Gästinnen.

Die Wolfsburgerinnen kamen mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine und wirkten jetzt präsenter. Popp hatte die nächste gute Chance, der Ball aber wurde erst abgefälscht und segelte so neben das Tor (47.). Besser machte es dann Minge. Die Ex-Freiburgerin traf zum 2:0 für den VfL (52.).

Wedemeyer setzt den Schlusspunkt

Die Hoffenheimerinnen stemmten sich nach Kräften gegen die drohende Niederlage, Wedemeyer setzte den verbliebenen Hoffnungen aber ein jähes Ende. Mit ihrem Treffer in der 70. Minute traf sie zum 0:3-Endstand aus Sicht der TSG. Für die Kraichgauerinnen ist es die zweite Niederlage in Folge. Der VfL baute seine Serie von nun fünf Bundesligasiegen in Folge ohne Gegentor aus.

