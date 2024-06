Fußball | Bundesliga Der Sommerfahrplan des SC Freiburg Stand: 20.06.2024 15:08 Uhr

Alles neu beim SC Freiburg: Nach dem Abschied von Kulttrainer Christian Streich übernimmt Julian Schuster das Ruder im Breisgau. Wie geht er den Neustart an?

Der neue Mann beim SC Freiburg ist kein Unbekannter: Von 2008 bis 2018 stand Julian Schuster als Profi im Breisgau unter Vertrag, war ab 2012 sogar Mannschaftskapitän unter Christian Streich. Einige Jahre später ist Christan Strich nicht mehr Coach des SC Freiburg und der ehemalige Kapitän rückt an seine Stelle. Ein großes Erbe - mit einem straffen Zeitplan in der Vorbereitung.

Trainingsauftakt im Europapark-Stadion

Das erste Aufeinandertreffen der Freiburg-Profis in der neuen Saison wird diesmal - anders als zuvor - an einem Sonntag stattfinden. Der SC möchte die Bindung zu seinen Fans stärken und trainiert deshalb zum Auftakt öffentlich im Europaparkstadion, sodass möglichst viele Fans dabei sein können, um die Premiere ihres neuen Cheftrainers Julian Schuster zu erleben.

Voller Fokus in Österreich

Zehn Tage nach dem Auftakt im Europa-Park Stadion geht es für die Mannschaft nach Schruns in die idyllischen Berge Österreichs. Dort wird auch zweimal getestet. Am 19. Juli um 18 Uhr lädt der SCR Altach zum Testkick, ehe am 26. Juli nochmals ein Spiel für die Freiburger ansteht. Der Gegner ist hier aber noch nicht bekannt. Auch ein drittes Testspiel steht noch im Raum, der Verein möchte zeitnah über Gegner und Austragungstätte informieren.

Saisoneröffnung als Highlight

In diesem Jahr feiert der Sportclub sein 120-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum begeht der SC am 10. August mit seinen Fans in und neben dem Europa-Park Stadion. Der Verein bietet ein butens Rahmenprogramm. Auch vermehrter Austausch zwischen Fans und der Mannschaft soll in Zukunft möglich werden.

Auftakt im DFB-Pokal

Eine Woche nach dem großen Fanfest wird es ernst für die Breisgauer. Es geht nach Osnabrück. Der frischabgestiegene Drittligist wird im DFB-Pokal zum ersten Härtetest für die Mannen von Julian Schuster.