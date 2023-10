Fußball | Bundesliga "Das ist spielentscheidend" : Mainz 05 trauert Chance gegen Bayern nach Stand: 22.10.2023 12:32 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 bleibt auch nach dem 8. Spieltag in der Bundesliga sieglos. Die Leistung gegen den FC Bayern gibt aber Grund zur Hoffnung.

Null Siege, zwei Punkte, Abstiegsplatz - der 1. FSV Mainz 05 steckt nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München weiter im Tabellenkeller fest. In der Anfangsphase war der Rekordmeister spielbestimmend und ging verdient durch Tore von Kingsley Coman (11.) und Harry Kane (16.) mit 2:0 in Führung. Doch die Rheinhessen wehrten sich leidenschaftlich, kamen durch Anthony Caci noch vor der Pause zum Anschluss (43.) und hatten im zweiten Durchgang durch Stefan Bell sogar die große Möglichkeit zum Ausgleich (57.). Am Ende fehlten Zentimeter zum möglichen 2:2, fast im Gegenzug sorgte Leon Goretzka für die Entscheidung (59.).

"Der Torwart reagiert gar nicht. Der hat null Chance gehabt. Das ist eine Riesenchance. Das ist spielentscheidend", sagte der Mainzer Trainer Bo Svensson nach dem Spiel mit Blick auf die Szene, in der Stefan Bell den Ball beim Stand von 1:2 haarscharf am rechten Pfosten des Bayern-Tores vorbeischoss. "Leider geht der Ball nicht rein. Das ist dann halt so."

Caci trifft und leitet entscheidendes Gegentor ein

Nur zwei Minuten nach der Chance von Bell war die Partie entschieden. Anthony Caci, der kurz vor der Pause sehenswert zum 1:2 getroffen hatte, ging am eigenen Strafraumeck in ein unnötiges Dribbling und verlor den Ball. Jamal Musiala bediente in der Folge Goretzka, der mit einem satten Schuss ins linke Eck den 3:1-Endstand besorgte. "Wir fangen richtig gut an in der zweiten Halbzeit und haben die Riesenchance aufs 2:2. Und zwei Minuten später machen wir einen großen Fehler, dass das 3:1 fällt", sagte der spürbar geknickte Coach Bo Svensson im Interview mit SWR Sport.

Silvan Widmer zu Gast bei SWR Sport Am Sonntag, den 22.10., ist ab 21:45 Uhr der Mainzer Kapitän Silvan Widmer zu Gast bei SWR Sport im Studio in Mainz.

Trotz der sechsten Niederlage im achten Spiel kann Mainz 05 auf der gegen den FC Bayern gezeigten Leistung aufbauen. Nach dem Gegentor zum 1:3 habe sein Team "trotzdem nicht aufgegeben", sagte Svensson. "Wir haben auch noch Chancen gehabt, auf 2:3 zurückzukommen. Das hat nicht geklappt. Wir haben defensiv ein paar Fehler zu viel gemacht und ein paar Zentimeter haben vorne gefehlt, um mehr Tore zu schießen."

Krisen-Gipfel in Bochum

Am kommenden Freitag (27.10., 20:30 Uhr) geht es für die Mainzer zum Krisen-Gipfel nach Bochum. Der VfL ist in dieser Saison wie die Nullfünfer noch sieglos, steht mit vier Punkten knapp vor der Mannschaft von Bo Svensson. Ein Sieg ist für Mainz fast schon Pflicht. Ansonsten droht ein langer Winter im kalten Tabellenkeller der Bundesliga.