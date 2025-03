Vorwürfe gegen Turnzentren Bundestrainerin Claudia Schunk wird freigestellt Stand: 20.03.2025 14:33 Uhr

Auf SWR-Anfrage bestätigte der DTB, dass die Bundestrainerin Nachwuchs weiblich, Claudia Schunk, zunächst für vier Wochen freigestellt ist. Nach den veröffentlichten Missständen am Kunstturnforum Stuttgart wurden Vorwürfe über ähnliche Verhältnisse am Turn-Stützpunkt Mannheim laut, die vor allem Schunk betrafen.

Nach den Skandalen rund um das Kunstturnforum Stuttgart wurden auch Vorwürfe gegenüber dem Stützpunkt in Mannheim laut. Gut zehn Jahre, von 2006 bis 2017, hatte Schunk dort das sportliche Sagen. Jetzt wurde sie für zunächst vier Wochen freigestellt.

Auf SWR-Anfrage erklärte der Deutschen Turner-Bund (DTB), es habe in Mannheim am 19. März "staatsanwaltschaftliche Ermittlungsmaßnahmen" gegeben. Der DTB habe sämtliche Meldungen der vergangenen Wochen, die die Bundestrainerin Nachwuchs weiblich, Claudia Schunk, betreffen, "sehr ernst genommen, geprüft und sich ein umfassendes Bild gemacht."

Zwar habe es "neben den auch in Teilen öffentlich geäußerten Vorwürfen gegen Frau Schunk, die schwerpunktmäßig ihre Zeit als Stützpunkttrainerin in Mannheim betreffen, gerade in Bezug auf ihre aktuelle Arbeit auch umfassende positive Darstellungen der Trainingsarbeit und der Zusammenarbeit" gegeben. Dennoch wird Schunk nun in den kommenden vier Wochen keine anstehenden Wettkämpfe und Lehrgänge leiten. Der DTB betont, dass "mit dieser Freistellung in keiner Weise das Ergebnis der laufenden Klärungen vorweggenommen wird."

Sendung am Do., 20.3.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW