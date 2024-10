Fußball | Bundesliga Bei Remis im Test gegen Ulm: VfB-Profi Ameen Al-Dakhil feiert Debüt Stand: 10.10.2024 16:36 Uhr

Der VfB Stuttgart und der SSV Ulm haben sich in einem Testspiel 1:1 (0:1) getrennt. Neuzugang Ameen Al-Dakhil trug das erste Mal das Trikot mit dem Brustring. Der Innenverteidiger könnte in den kommenden Wochen wichtig werden.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatte der VfB bekanntgegeben, dass Dan-Axel Zagadou nach seiner Außenbandverletzung am Knie operiert worden war und mehrere Monate ausfallen wird. "Daxo war auf dem Weg zurück zu alter Stärke, umso bitterer für ihn und natürlich auch für uns ist nun dieser Rückschlag. Gleichzeitig gehen wir fest davon aus, dass Daxo mit seinem großen Kämpferherz auch diese Herausforderung bewältigen wird", so Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Umso wichtiger könnte Ameen Al-Dakhil in den kommenden Wochen beim Bundesligisten werden. Zumal die Belastung mit Bundesliga, Pokal und Champions League den Kader auch in der Breite fordern wird.

Al-Dakhil war im August - bereits nach dem Start in die Bundesliga-Saison - vom FC Burnley verpflichtet worden. Der im Irak geborene 22-Jährige hat bereits vier Länderspiele für Belgien bestritten.

VfB kontert Ulmer Führung nach der Pause

Gegen Ulm stand Al-Dakhil in Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler in der Startelf und absolvierte rund 40 Minuten, bevor er von Anrie Chase abgelöst wurde. Oft gefordert wurde er nicht. Doch auch Al-Dakhil konnte sich verhindern, dass Aaron Keller in der 25. Minute das 1:0 für die Spatzen erzielte.

Der VfB hatte bis dahin zwar überlegen, aber mit wenig Durchschlagskraft agiert. Das änderte sich nach dem Wechsel. Eine kurz ausgeführte Ecke schlug der als Kapitän aufgelaufenene Pascal Stenzel in die Mitte, wo Leonhard Münst zum Ausgleich einköpfte (62.). In der Schlusphase drängte der VfB auf den Siegtreffer, der dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß aber nicht mehr gelang.

Nach der Länderspielpause stehen für den Vizemeister der vergangenen Saison zwei Topspiele an: In der Bundesliga bekommt es der VfB auswärts mit dem FC Bayern zu tun (19. Oktober), in der Champions League tritt das Team bei Juventus Turin an (22. Oktober). Womöglich steht Al-Dakhil bei diesen Spielen erneut im Kader.

Sendung am Do., 10.10.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg