Basketball | DBBL-Pokal "Wollen den Pokal" - Rutronik Stars Keltern heiß auf das Top4

Am Wochenende (1./2. März) kämpfen in Berlin vier Teams um den Titel im DBBL-Pokal. Die Basketballerinnen aus Keltern haben dabei nur ein Ziel - den Pokal holen!

In der Damen-Basketball-Bundesliga läuft für die Rutronik Stars Keltern alles nach Plan. Da steht der amtierende Vizemeister kurz vor Ende der Hauptrunde auf Tabellenplatz eins. Nun steht die nächste Herausforderung an: das Top4 im Kampf um den Titel im DBBL-Pokal.

Im Halbfinale am Samstag (1. März, 19 Uhr) spielt das Team aus dem Enzkreis gegen die Eigner Angels aus Nördlingen. Gelingt den Frauen aus Keltern ein Sieg, geht es im Finale am Sonntag (2. März, 16 Uhr) um den Titel. Da trifft das Team von Trainerin Matea Tavic entweder auf die Saarlouis Royals oder die Gastgeberinnen Alba Berlin, die im zweiten Halbfinale gegeneinander spielen. Das Ziel für Keltern ist klar: "Wir wollen auf jeden Fall den Pokal holen", sagt Kapitänin Alexandra Wilke im Interview mit SWR Sport.

Der Weg ins Top4

Über vier Runden hinweg spielten insgesamt 39 Teams aus der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL), der 2. DBBL und den Regionalligen um den Einzug ins Top4 in der Sömmeringhalle in Berlin. Dort spielen mit Keltern, Berlin, Saarlouis und Nördlingen nun vier Bundesligisten den Titel unter sich aus.

Für Keltern führte der Weg in die Hauptstadt über Siege gegen Heidelberg, Homburg und Freiburg. Gegen die Frauen aus dem Breisgau feierte Keltern im Viertelfinale einen deutlichen 89:53-Erfolg und sicherte sich damit die Chance auf den dritten Titel nach den Pokalsiegen im Jahr 2020 und 2021.

Knappe Niederlage für Rutronik Stars Keltern

Gelingt sowohl Keltern als auch Berlin ein Sieg im jeweiligen Halbfinale, kommt es im Endspiel zum schnellen Wiedersehen zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten der Bundesliga: Bereits am vergangenen Wochenende mussten die Badenerinnen auswärts bei Alba Berlin ran - verloren da allerdings knapp mit 55:58. Trotz der Niederlage bleibt das Team Tabellenführer und kann in den verbleibenden Partien der Hauptrunde nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

Für den Pokal zieht Alexandra Wilke folgende Schlüsse : "Das müssen wir einfach abhaken." Sie betont, dass Keltern mit einem besseren Gefühl aus dem Spiel gehen wollte, da das Turnier in derselben Halle stattfinden wird.

Wilke: "Wir müssen schneller spielen!"

Für das Top4 sieht die Kapitänin vor allem Verbesserungspotenzial im eigenen Spiel: "Alba hat sehr aggressiv verteidigt, wir haben uns eher zurückgenommen statt dagegenzuhalten." Das soll sich am Wochenende ändern. "Wir müssen schneller spielen und den Ball besser bewegen."

Die Atmosphäre in der Halle in Berlin sei bereits am vergangenen Wochenende großartig gewesen. Deswegen ist Wilke überzeugt, dass es beim Kampf um den Pokal am 1./2. März nicht anders sein wird.

