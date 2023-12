Fußball | Bundesliga 1. FC Heidenheim: Jan-Niklas Beste glänzte gegen Darmstadt als Vorlagengeber Stand: 10.12.2023 10:55 Uhr

Ecken und Freistöße sind beim 1. FC Heidenheim eine Sache für Jan-Niklas Beste. Beim 3:2 gegen Darmstadt hat er wieder einmal gezeigt, wie wichtig er für sein Team ist.

Trotz seiner bisher starken Leistungen und drei weiteren Torvorlagen verschwendet Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim noch keine Gedanken an eine Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Ich glaube, das ist noch so weit weg. Wir sind erst letzte Saison aufgestiegen", sagte Beste nach dem 3:2-Heimsieg im Aufsteiger-Duell mit dem SV Darmstadt 98. "Ich denke da gar nicht drüber nach, sondern genieße den Tag heute und den freien Tag morgen und dann schauen wir mal."

Beste mit drei Torvorlagen gegen Darmstadt

Beste bereitete per Freistoß aus dem Halbfeld die Führung von Jan Schöppner vor (42. Minute) und schlug die beiden Eckbälle, die zum Doppelschlag durch Kapitän Patrick Mainka (69./71.) führten "Der linke Fuß von Niklas ist Gold wert", sagte Schöppner über seinen Vorlagengeber, der bereits acht Treffer in dieser Saison einleitete.

Zwischenzeitlich mussten die Heidenheimer nach dem Ausgleich des Ex-Heidenheimers Tim Skarke (52.) und einem Eigentor von Lennard Maloney (60.) aber auch einem Rückstand hinterherlaufen.

FCH-Trainer Frank Schmidt zufrieden mit der Leistung des Teams

Dass seine Mannschaft nach dem Spiel gegen Darmstadt den vierten Heimsieg feiern konnte, stimmte den Trainer zufrieden. Die erfolgreichen Standards, mit denen der FCH das Spiel letztendlich drehen konnte, waren allerdings hart erarbeitet: "Erstmal ist wichtig, dass du dir Standards erarbeitest und erspielst. Die bekommst du nicht geschenkt. Zweitens brauchst du einen Schützen, der den Ball genau dahin bringt, wo du ihn willst. Und dann brauchst du noch Spieler, die den Ball reinmachen", sagte Schmidt im Sportschau-Interview.

Matchwinner Patrick Mainka: "Super Ecken von Jan-Niklas Beste"

Kapitän Mainka, der die beiden Ecken von Beste verwandelte, zeigte sich nach dem Spiel im Sportschau-Interview emotional: "Unfassbar, ich glaube, einen Doppelpack habe ich noch nie geschossen. Es waren zwei super Ecken von Jan-Niklas Beste. Das sind Emotionen pur, die dann in so einem Spiel wieder hochkommen. Und ich will mich gar nicht selber sehen, wie ich danach aussah." Frank Schmidt freute sich besonders für seinen Kapitän: "Er macht jedes Jahr seine vier, fünf, sechs Tore. Das erwarte ich von ihm auch und mich freut es für ihn, dass er heute der Matchwinner war und belohnt wurde, weil er heute vorangegangen ist und die Ärmel hochgekrempelt hat."

Wechsel-Gerüchte weist Beste entschieden zurück

Der Vertrag von Flügelspieler Beste in Heidenheim ist noch bis 30. Juni 2025 gültig. Medienberichten zufolge sind bereits internationale Clubs wie unter anderem die AC Florenz am 24-Jährigen interessiert. "Gerüchte sind Gerüchte", sagte Beste. "Mir wurden die ganzen Artikel geschickt, aber ich wusste von denen auch nichts. Ich saß daheim auf der Couch und habe darüber gelacht. Ich fühle mich hier wohl und fokussiere mich voll und ganz auf Heidenheim." Für einen Hinhörer sorgte Trainer Frank Schmidt in Bezug auf die Wechsel-Gerüchte in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Auf die Frage, ob ein Wechsel von Jan-Niklas Beste ein Grund für ihn wäre, das Engagement in Heidenheim zu beenden, antwortete er sichtlich verärgert: "Also ich habe schon viele dämliche Fragen gehört, aber das ist Top drei. Das ist despektierlich, sowas hier in den Raum zu stellen. Mehr sage ich nicht, sonst wird es beleidigend."

Nächsten wichtigen drei Punkte gegen Mainz?

Am kommenden Spieltag gegen Mainz 05 soll es auch auswärts mal mit einem Dreier für den FCH klappen. "Ob wir reif dafür sind, weiß ich nicht, das müssen wir zeigen. Aber es würde Zeit werden", sagte Trainer Frank Schmidt. Bangen muss er um Omar Traoré. Der Außenverteidiger wurde mit einer Verletzung am Hüftbeuger ausgewechselt. Und auch Matchwinner Beste humpelte zeitweise. Schon unter der Woche musste er das Training abbrechen. "Ich hatte Probleme mit dem Knie, an dem ich auch schon einmal operiert wurde", klärte Beste auf. Im Spiel habe er sich vertreten. "Das ist keine große Sache", gab er rasch Entwarnung. Beste hatte nun schon bei 13 der 21 Treffer seiner Mannschaft bevorzugt seinen starken linken Fuß im Spiel. Vielleicht folgen am kommenden Spieltag dann ja schon die nächsten Torvorlagen nach Standards.

Sendung am So., 10.12.2023 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR