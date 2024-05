Fußball | Bundesliga 1. FC Heidenheim in der Conference League - Hoffenheim in der Europa League Stand: 25.05.2024 22:19 Uhr

Weil Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewonnen hat und den Startplatz in der Champions League sicher hat, spielt Heidenheim erstmals in einem europäischen Wettbewerb. Hoffenheim rutscht in die Europa League.

Der Europa-League-Platz, der eigentlich für den Pokalsieger vorgesehen ist, geht nicht an den Finalgegner 1. FC Kaiserslautern, sondern an den Tabellensiebten der Bundesliga, die TSG Hoffenheim. Der Tabellenachte - und das ist eben der 1. FC Heidenheim - startet in der Play-off-Runde zur Conference League.

"Gekommen, um zu bleiben" - jetzt Europa

Die Botschaft auf den Shirts, die der 1.FC Heidenheim für den 34. Spieltag hatte drucken lassen, war eine klare Ansage. In der ersten Bundesligasaison schaffte Heidenheim souverän den Klassenerhalt, besiegte auf dem Weg dahin auch den FC Bayern München und darf nun zu einer Europareise starten. Fünf Vereine können sich über Play-offs (Hin- und Rückspiel) für die UEFA Conference League qualifizieren. Der Gegner der Heidenheimer steht noch nicht fest. Einen Startplatz im Play-off, der vierten und letzten Qualifikationsrunde haben der FC Chelsea (Premier League, ENG), Betis Sevilla (Primera Division, ESP) und der RC Lens (Ligue 1, FRA) sicher. Die beiden Play-off-Spiele werden am 22. und 29. August ausgetragen.

Neues Format in der Conference League

Die UEFA hat in der vierten Saison der Conference League ein neues Format aufgelegt und schreibt dazu: "Die größte Änderung betrifft die Gruppenphase, die zu einer einzigen Liga-Phase mit 36 Mannschaften wird. Jede Mannschaft tritt gegen sechs verschiedene Teams an (drei zu Hause, drei auswärts). Die besten acht Mannschaften ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 bestreiten die Play-offs, deren Sieger ins Achtelfinale einziehen. Von da an geht es im K.-o.-System weiter. Das Finale findet am 28. Mai 2025 in Warschau statt.

Hoffenheim in der Europa League

Die TSG Hoffenheim rutscht wegen des Pokalsiegs von Bayer Leverkusen in die Europa League, an der künftig 36 Mannschaften (bisher 32) teilnehmen. Wie in der Conference League wird auch die Europa League in einer gemeinsamen Liga gespielt. Statt in Hin- und Rückspiel auf drei Gegner zu treffen, bestreitet jeder Club nun je ein Spiel gegen acht Gegner (viermal heim, viermal auswärts). "Saisonstart" und erster Spieltag ist am 25./26. September 2024. Das Finale findet am 21. Mai 2025 im Estadio de San Mamés in Bilbao/Spanien statt.