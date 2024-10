Großereignis in der Saarlandhalle Zahlreiche Badminton-Stars ab heute in Saarbrücken Stand: 29.10.2024 06:39 Uhr

Eine knappe Woche lang wird die Saarlandhalle zu einer ganz besonderen Sporthalle: Im Mittelpunkt stehen dann vier Badmintoncourts mit mehr als 200 internationalen Profis – bei den Badminton Open.

Stefan Hauch

Das Ambiente ist in der Badmintonwelt einzigartig. Die Spielerinnen und Spieler kommen wegen der besonderen Atmosphäre und der Stimmung gerne im Herbst zu den Badminton Open nach Saarbrücken. Diese starten heute und dauern bis zum 3. November.

210.000 Dollar Preisgeld

Gespielt wird in den fünf Disziplinen Herren- und Dameneinzel, Herren- und Damendoppel und Mixed. Das Turnier gehört in diesem Jahr zur Serie der „Super 300“ – das bedeutet, dass die ganz großen Stars aus Asien nicht alle am Start sein werden, erhöht auf der anderen Seite aber die Chancen der Europäer und der deutschen Gastgeber. Mehr als 200 internationale Profis werden dabei sein.

Europameister an der Spitze des Feldes

Einige der Turnierfavoriten kommen aus Frankreich und freuen sich über die kurze Anreise nach Saarbrücken. Im Mixed sind Thom Gicquel und Delphine Derue an Nummer eins gesetzt. Im Herreneinzel hofft Vizeeuropameister Toma Popov auf das Finale. Dort darf man wohl den viermaligen Turniersieger Chou Tien Chen aus Taiwan erwarten.

Deutsche Starterinnen und Starter

Wie in jedem Jahr werden es die deutschen Athleten schwer haben bei ihrem Heimspiel: Marvin Seidel vom 1. BC Bischmisheim tritt mit seinem neuen Partner Daniel Hess im Herrendoppel an.

Der langjährige Doppelpartner von Seidel, Marc Lamsfuß, muss wegen seiner Knieverletzung auf einen Start verzichten. Auch Nationalspielerin Isabel Lohau ist wegen ihrer Babypause diesmal nicht dabei.

Sechs Tage lang Spitzensport von morgens bis abends

Am Dienstagvormittag beginnen die ersten Spiele parallel auf drei Courts in der Saarlandhalle. Am Samstag laufen dann ab 14.00 Uhr die Halbfinalspiele, am Sonntag ab 14.00 Uhr dann die Finalbegegnungen nacheinander in allen fünf Disziplinen.

Über dieses Thema berichtete auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 28.10.2024.

Mehr zu Badminton im Saarland