0:2-Niederlage in Walldorf Weiterer Rückschlag für FC Homburg im Aufstiegsrennen Stand: 28.03.2024 21:02 Uhr

Der FC Homburg kehrt mit leeren Händen aus Walldorf zurück. Feierten die Saarländer im Hinspiel noch einen überzeugenden 5:0-Erfolg, gab es am Donnerstag bei der Astoria eine 0:2-Niederlage. Damit rücken auch die Aufstiegsträume in immer weitere Ferne.

Seit der Rückkehr aus der Winterpause läuft beim FC Homburg noch nicht alles rund. Zwar steht das Team von Danny Schwarz souverän im Halbfinale des Saarlandpokales, in der Liga gab es in den bislang vier Spielen aber auch schon zwei schmerzhafte Niederlagen – zuletzt durch ein Last-Minute-Gegentor von Stuttgart.

Schwarz hatte gegen Astoria Walldorf am Donnerstagabend auf eine Trotzreaktion seines Teams gehofft. In Walldorf hatte aber zunächst die Heimmannschaft die besseren Chancen – Homburg kam erst nach und nach in die Partie und erspielte sich seinerseits einige Chancen. Zur Pause blieb es dennoch beim 0:0.

Walldorfer Führungstreffer nach der Pause

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gab es dann aber die kalte Dusche: Nach einer Ecke war Jonas Arcalean zur Stelle und hämmerte den Ball im Nachschuss aus der zweiten Reihe ins Tor. Je weiter die Uhr voranschritt, umso mehr warf Homburg nach vorne, drängte auf den Ausgleich – und musste dann aber in der Nachspielzeit durch Bekem Bicki den zweiten Gegentreffer hinnehmen.

Damit war die Niederlage besiegelt und Homburg muss Spitzenreiter Stuttgarter Kickers möglicherweise weiter enteilen lassen. Die Stuttgarter spielen erst am Samstag und können dann im Spitzenspiel gegen Hoffenheim ihren Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen.

Englische Woche nach Ostern

Für die Homburger steht nach Ostern eine englische Woche mit zwei Heimspielen an. Zunächst kommt am Mittwoch Tabellennachbar Freiberg ins Waldstadion, am Sonntag ist dann die abstiegsgefährdete TSG Balingen zu Gast.

