SR überträgt live Viele Sport-Stars beim Pfingstsportfest in Rehlingen Stand: 19.05.2024 09:35 Uhr

Das Pfingstsportfest in Rehlingen ist einer der größten Wettbewerbe in Deutschland, bei dem regelmäßig viele Spitzenathleten zusammenkommen. Auch in diesem Jahr sind einige prominente Gesichter mit dabei, wie etwa Olympiasiegerin Malaika Mihambo oder Europameister Niklas Kaul.

Mit Informationen von Georg Gitzinger

Die Crème de la Crème der deutschen Leichtathletik ist heute erneut zum traditionellen Pfingstsportfest in Rehlingen zu Gast. Der Wettkampf im Bungert-Stadion wird ab 16.30 Uhr live auf SR.de in voller Länge übertragen, inklusive des 5000-Meter-Rennens. Im SR Fernsehen ist die Übertragung von 17.00 bis 19.15 Uhr zu sehen. Neben Moderator Thomas Braml kommentieren Georg Gitzinger und die frühere Weltklasse-Weitspringerin Bianca Kappler.

Olympiasiegerin und Europameister in Rehlingen erwartet

So wird etwa Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz in Rehlingen an den Start gehen, im Sprint über 100 Meter. Dort trifft sie wieder auf die Siegerin von 2023, Patrizia van der Weken aus Luxemburg. Auch Speerwurf-Europameister Julian Weber aus Mainz tritt an. Er wird sich mit Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul messen.

Kaul zählt als bester Speerwerfer unter den Mehrkämpfern. Auch in allen anderen Disziplinen werden Top-Athleten am Wettkampf teilnehmen. Es ist bisher wohl die beste Besetzung des Pfingstsportfests.

Besonderes Interesse gilt den Läufern über 1500 Meter, bei den Frauen mit Comebackerin Gesa Felizitas Kraus aus Trier, die nach ihrer Babypause in Topform ist. Bei den Männern könnten die Läufer um Robert Farken aus Leipzig im Idealfall erneut nahe an den deutschen Uraltrekord von Thomas Wessinghage aus dem Jahr 1980 heranlaufen.

In allen Feldern, vom Kugelstoßen der Frauen, der das Meeting eröffnet, bis hin zum abschließenden 5000-Meter-Lauf der Männer, sind Top-Athleten am Start - Olympiasieger, Welt- und Europameister, Paralympics-Goldmedaillen-Gewinner und Deutsche Meister. Es dürfte die wohl beste Besetzung aller 59. Auflagen des Rehlinger Pfingstsportfestes sein.

Rückblick: Neue Rekorde bei Rehlinger Pfingstsportfest 2023

Bereits im vergangenen Jahren haben sich viele Spitzensportler in Rehlingen miteinander gemessen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten dabei einige neue Stadionrekorde bestaunen.

Beispielsweise übersprang Bo Kanda Lita Baehre vom TSV Bayer 04 Leverkusen im zweiten Versuch 5,76 Meter, womit er im Stabhochsprung einen neuen Rekord für das Rehlinger Pfingstsportfest aufstellte.

Mehr zum Thema Leichtathletik

Auch Leichtathletin Sofia Benfares nach Doping-Vorwürfen gesperrt Die saarländische Leichtathletin Sofia Benfares ist wie ihre Schwester Sara zu einer langen Dopingsperre verurteilt worden. Zudem werden der 19-Jährigen alle Wettkampfergebnisse seit Mitte Januar aberkannt.

Leichtathletik-Bund will Talente im Saarland stärker fördern Der saarländische Leichtathletik-Bund baut seine Talentförderung aus. Nachwuchssportler werden künftig medizinisch untersucht, um herauszufinden, ob sie richtig trainieren.