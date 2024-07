Mit 60 Jahren noch topfit Tristan Vinzent aus Ormesheim ist neuer Weltmeister im Ultratriathlon Stand: 14.07.2024 12:30 Uhr

Nach 123 Stunden und einer Minute kam Tristan Vinzent aus Ormesheim in Colmar ins Ziel. Damit ist er mit 60 Jahren Weltmeister im Ultratriathlon geworden. Was ihn zu solchen Leistungen treibt, hat SR 3-Reporter Thomas Braml in Erfahrung gebracht.

Reporter: Thomas Braml / Online-Fassung: Gina Schwan

Der 60 Jahre alte Tristan Vinzent aus Ormesheim ist neuer Weltmeister im Ultratriathlon. Nach 123 Stunden und einer Minute kam Vinzent in Colmar ins Ziel und sicherte sich damit den ersten Platz in seiner Altersklasse.

So lief der Ultratriathlon für ihn ab

19 Kilometer musste er für seinen Titel schwimmen. Das war für den Sechzigjährigen aus Ormesheim kein Problem, im Gegenteil: Für ihn sei das ganz entspannt.

Der Ormesheimer musste aber auch 900 Kilometer Radfahren. Bleibt die Frage: Womit beschäftigt er sich bei so einer langen Strecke gedanklich? In Colmar habe er es genial gefunden, schon direkt bei Sonnenaufgang die ganzen Vögel zu hören. Bei so einem Wettkampf brauche er keine Musik auf den Ohren, so der Weltmeister.

Beim 211 Kilometer langen Lauf hätten die Füße gequalmt, sagt Vinzent. So etwas habe er zuvor noch nie erlebt. Alle 20 Kilometer habe er sich Eiswasser bestellt, um die Füße kurz kühlen zu können.

Die Ernährung als wichtige Stellschraube

Zwar merke er, dass er im Alter langsamer werde, aber entscheidend sei für ihn, dass er körperlich keine Defizite und keine Gelenkprobleme habe.

Hauptfaktor für seine körperliche Verfassung ist wohl die Ernährung: selbstgemahlenes Getreide, viel Obst und Gemüse und wenig Fleisch. Durch die richtige Ernährung funktionierten die Gelenke, sagt Vinzent. Das hätte ihm seine Mutter früh mit auf den Weg gegeben und halte auch bis heute an.

Ultratriathlon-Weltmeister und Dirigent

Neben dem Sport teilt Vinzent noch eine andere Leidenschaft: die Musik. Freiberuflich arbeitet er nämlich als Musiklehrer und dirigiert ein Blasorchester. Wenn er damit nicht beschäftigt ist, nutzt er jede freie Minute für Trainingseinheiten. Denn ein Leben ohne Sport sei für ihn nicht vorstellbar, so Vinzent. Mit seinen sportlichen Leistungen möchte der sechzigjährige Ormesheimer für alle ein Vorbild sein.

Ein Thema in der "Region am Sonntag" am 14.07.2024 auf SR 3 Saarlandwelle