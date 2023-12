Gala am Samstagabend Tim Hellwig und Nicole Nicoleitzik sind Saarsportler des Jahres Stand: 16.12.2023 22:00 Uhr

Triathlet Tim Hellwig und Para-Leichtathletin Nicole Nicoleitzik sind am Samstag in Neunkirchen als Saarsportler des Jahres 2023 ausgezeichnet worden. Mannschaft des Jahres wurde der 1. FC Saarbrücken Tischtennis. Horst Steffen erhielt die Auszeichnung Trainer des Jahres.

Bei einer Gala in der Gebläsehalle in Neunkirchen hat der Verein Saarländischer Sportjournalisten am Samstagabend die Saarsportler des Jahres 2023 geehrt.

Bei den Frauen setzte sich die 28-jährige Para-Leichtathletin Nicole Nicoleitzik gegen Triathletin Anne Haug durch. Dritte wurde Para-Wintersportlerin Johanna Recktenwald.

Nicole Nicoleitzik, die für den TV Püttlingen unterwegs ist, gewann in diesem Jahr zwei Mal WM-Bronze in Paris auf der Strecke über 100 Metern sowie über 200 Metern. Außerdem lief sie dort persönliche Bestzeit.

Preis bei den Männern geht an Tim Hellwig

Bei den Männern wurde Triathlet Tim Hellwig ausgezeichnet. Er konnte sich gegen Darts-Profi Gabriel „Gaga“ Clemens und Schwimmer Andreas Waschburger durchsetzen.

Der 24-jährige Tim Hellwig von der DJK SG St. Ingbert hat in Hamburg WM-Gold in der Mixed-Staffel gewonnen. Er war der erste deutsche WM-Staffel-Sieg seit zehn Jahren. Zudem gelangen Hellwig zwei Weltcup-Siege in China und Südkorea.

Mannschaft des Jahres FCS Tischtennis

Die Mannschaft des Jahres ist der 1. FC Saarbrücken Tischtennis um Kapitän Patrick Franziska. Der FCS Tischtennis gewann erstmals den Titel in der Champion League – und besiegte im Finale den Kontrahenten Borussia Düsseldorf nach einem Tischtennis-Krimi. Der FCS ist damit nach 2011, 2012, 2014, 2019 sowie 2021 zum sechsten Mal die Mannschaft des Jahres.

Das Team war bei der Ehrung in der Neunkircher Gebläsehalle wegen eines Bundesligaspiels in Bremen nicht dabei, von Kapitän Patrick Franziska sagte per Video-Schalte: "Wir haben nicht damit gerechnet, weil auch die Fußballer von Elversberg und vom FCS eine tolle Saison hatten." Daher freue man sich umso mehr über die Auszeichnung.

Auf Platz zwei der Mannschaftswertung landete die SV Elversberg nach ihrem Durchmarsch in die zweite Fußball-Bundesliga. Dritter wurde der 1. BC Bischmisheim nach dem elften deutschen Meistertitel in der Badminton-Bundesliga.

Zwei Nachwuchssportler gekürt

Die Nachwuchssportler des Jahres sind Leichtathletin Sofia Benfares sowie Turner Maxim Kovalenko.

Der 18-Jährige Turner Kovalenko gewann Gold im Sprung bei der deutschen Jugend-Meisterschaft, Gold im Sprung bei den Junioren im DTB-Pokal, Silber im Sprung bei der deutschen Aktiven-Meisterschaft und Bronze mit der TG Saar im kleinen Bundesliga-Finale.

Sofia Benfares vom LC Rehlingen gewann Silber über 3000 Meter bei der deutschen U20-Meisterschaft, Bronze über 3000 Meter bei der U20-Europameisterschaft sowie Bronze über 5000 Meter bei der deutschen Meisterschaft.

Trainer des Jahres: Horst Steffen

Der VSS hat zudem mit Horst Steffen erstmals einen "Trainer des Jahres" ausgezeichnet. Der 54-Jährige gilt als Vater des Erfolgs beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Er ist seit 2018 Trainer der SVE.

Preis für Lebensleistung: Tim Meyer

Der VSS hat außerdem mit Prof. Dr. Tim Meyer die "Lebensleistung des Jahres" gewürdigt. Der 56-Jährige hat Anfang des Jahres seine Tätigkeit als DFB-Mannschaftsarzt beendet – nach 22 Jahren. Höhepunkt seiner Tätigkeit für den DFB war der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2014.

Sonderpreis für Teilnehmer an Weltspielen

Erstmals hat der VSS zudem einen Sonderpreis vergeben. Er geht an die drei saarländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Weltspielen der Special Olympics: Schwimmerin Anna-Lena Haben, Schwimmer Steve Röder sowie Tennisspieler Christoph Olbrich.

Der VSS würdigte damit nach eigenen Angaben nicht nur die sportliche Leistung, sondern vor allem das Miteinander, die Fairness – und wie menschlich sie diese Weltspiele gemacht haben. Sie seien hervorragende Botschafter Deutschlands in der Welt gewesen.

