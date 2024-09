2. Bundesliga SV Elversberg will im Berliner Olympiastadion punkten Stand: 28.09.2024 20:44 Uhr

Am Sonntag ist die SV Elversberg zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Die Saarländer wollen mit hoher Intensität und Mut ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Für die Gastgeber aus Berlin geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen: die SV Elversberg steht mit sechs Punkten im soliden Mittelfeld der Tabelle, auf Platz 12. Trotzdem waren die Saarländer vor allem mit der Leistung bei der Heimniederlage gegen Ulm in der vergangenen Woche nicht zufrieden.

SVE-Trainer Horst Steffen sagte auf der Pressekonferenz, er und auch die Spieler seien enttäuscht gewesen. Aus dem Spiel heraus habe sein Team zwar wenig zugelassen, aber sie haben drei Tore kassiert und das sei nicht gut gewesen, so Steffen.

Höhere Intensität und Mut gefordert

Mit Blick auf das kommende Wochenende wollen die Saarländer punkten und den Abstand auf die unteren Tabellenplätze erhöhen. Damit der Dreier im Berliner Olympiastadion gelingt fordert Horst Steffen vor allem eine hohe Intensität. Außerdem müsse sein Team mit Mut im Olympiastadion spielen.

Die Erinnerungen an das letzte Spiel in Berlin sind bei der SV Elversberg nicht so gut. Mit 5:1 hatten die Herthaner die Saarländer abgeschossen. Horst Steffen erinnert sich noch gut an das Spiel. Seine Mannschaft habe damals gar nicht so schlecht gespielt. In der zweiten Halbzeit sei bei den Berlinern aber einfach jeder Schuss ein Treffer gewesen. Mit einer guten Leistung und einem guten Spiel am Sonntag wollen die Elversberger das Spiel aus dem letzten Jahr vergessen machen.

Elversberg will gegen Hertha BSC zurück in die Erfolgsspur Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Ulm blickt die SV Elversberg optimistisch auf das bevorstehende Spiel gegen Hertha BSC. Das letzte Duell gegen die Berliner gewann Elversberg mit 4:2. An diesen Erfolg will die Mannschaft anschließen

Längste Auswärtsfahrt der Saison

Dass die Elversberger gegen große Gegner bestehen können, haben sie aber schon oft genug gezeigt. In dieser Saison zum Beispiel beim 2:2 gegen Köln oder auch in der letzten Saison beim 4:2 Heimsieg über die Hertha. Damit es am Sonntag mit einem Sieg gelingt will Horst Steffen, dass sein Team offensiv agiert und gut verteidigt, vor allem bei Standards.

Für die SV Elversberg und deren Fans wird es die längste Auswärtsfahrt der Saison. Mit dem Auto sind es von der Ursapharm-Arena bis zum Berliner Olympiastadion rund 700 Kilometer. Personell kann Horst Steffen bis auf die Langzeitverletzten aus dem vollen schöpfen. Seine Spieler seien alle fit.

Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Das SR3 Sonntagscafé blendet sich mehrfach live in das Spiel ein. Einen Spielbericht gibt es am Sonntag nach Abpfiff hier auf SR.de und ab 22.15 Uhr im SR Fernsehen in der sportarena.

