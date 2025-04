Deutliche Niederlage Saarlouis Royals verlieren erstes Finalspiel gegen Keltern Stand: 19.04.2025 19:47 Uhr

Die Saarlouis Royals haben das erste Playoff-Finalspiel gegen die Rutronik Stars aus Keltern am Karsamstag verloren. Die Mannschaft unterlag deutlich mit 92:54.

Die Royals hatten nicht viel Zeit zum Ausruhen: Erst am Dienstagabend hatte sich das Team von Headcoach Matiss Rozlapa in einem echten Halbfinal-Krimi im entscheidenden fünften Spiel in der Verlängerung gegen Alba Berlin durchgesetzt.

Am Karsamstag startete dann die Finalserie gegen Keltern. Das Auftaktspiel verloren die Saarländerinnen deutlich: 92:54 hieß es am Ende in Keltern.

Bereits das erste Viertel entschieden die Gastgeberinnen aus Keltern mit 19:13 für sich. Deutlich wurde es im 2. Viertel: Das ging mit 29:4 an Keltern.

Nach der Halbzeit fanden die Royals wieder besser in die Partie, unterlagen aber auch im 3. Viertel mit 18:24. Auch das letzte Viertel verloren die Saarländerinnen knapp mit 19:20.

Nächstes Spiel am Ostermontag

Die Chance auf Wiedergutmachung haben die Royals am Ostermontag um 16.00 Uhr in Keltern. Am kommenden Freitag um 19.00 Uhr findet dann das erste Finalspiel vor heimischer Kulisse statt.

Hier die Ansetzungen der möglichen weiteren Spiele:

Montag, 21.04., 16.00 Uhr: Keltern - Saarlouis Royals

Freitag, 25.04., 19.00 Uhr: Saarlouis Royals - Keltern, Stadtgartenhalle Saarlouis

Sonntag, 27.04., 15.00 Uhr: Saarlouis Royals - Keltern, Stadtgartenhalle Saarlouis

Donnerstag, 01.05., 16.00 Uhr: Keltern - Saarlouis Royals

Die Finalserie wird erneut als Best of Five ausgetragen, das heißt es gibt maximal fünf Spiele. Das Team, welches zuerst drei Spiele gewinnt, wird Deutscher Meister.

Rückblick: DBBL-Pokalfinale

Die Saarländerinnen streben nach dem Double – also Pokal- und Bundesliga-Titel in dieser Saison.

Auch im Pokalfinale in diesem Jahr waren die beiden Teams aufeinander getroffen. Die Royals hatten das souverän gewonnen mit 97:73 und sich damit am Ende den DBBL-Pokal gesichert.

