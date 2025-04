Verein strukturiert sportlichen Bereich neu FCH-Trainer Seitz übernimmt auch sportliche Leitung Stand: 18.04.2025 16:53 Uhr

Der FC Homburg strukturiert seinen sportlichen Bereich neu. Cheftrainer Roland Seitz übernimmt ab sofort auch die sportliche Leitung der Profi-Mannschaft. Vor rund einem Monat hatte sich der FCH von seinem bisherigen sportlichen Leiter Gerstung getrennt.

Auf den Trainer des FC Homburg, Roland Seitz, warten neue Aufgaben. Als neuer sportlicher Leiter wird der 60-Jährige ab sofort auch für die Kaderplanung, Spielerverpflichtungen und die strategische Ausrichtung des Vereins verantwortlich sein. Er folgt damit auf den vorherigen sportlichen Leiter Dieter Gerstung, von dem sich der FC Homburg vor vier Wochen getrennt hatte.

Seitz will Mannschaft weiterentwickeln

"Nach intensiven Überlegungen sind wir überzeugt, dass dies die beste Lösung für unseren Verein ist. Roland Seitz bringt die nötige Erfahrung und Fachkompetenz mit, um diese Doppelfunktion erfolgreich auszufüllen – das hat er bereits bei seinen früheren Stationen in Trier, Elversberg und Freiberg gezeigt", sagte FCH-Vorsitzender Hans Gassert.

Sein Anspruch sei es, die erste Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln, so Seitz. "Wir wollen weiterhin attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen und damit noch mehr Zuschauer ins Waldstadion locken." Mit dem Gewinn des Saarlandpokals habe man ein klares Ziel vor Augen. In der Liga wolle die Mannschaft in den verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich holen.

"Ich danke für das Vertrauen und die positiven Gespräche und freue mich, dass meine Ideen und konzeptionellen Ansätze den Vorstand überzeugt haben."

Tretter übernimmt Jugendarbeit

Zudem wird Peter Tretter ab 1. Juli als sportlicher Gesamtverantwortlicher des Nachwuchsförderzentrums tätig sein. Der A-Lizenz-Inhaber ist auch für das Scouting der ersten Mannschaft verantwortlich.

"Peter Tretter bringt jahrzehntelange Erfahrung im Nachwuchs- und Seniorenbereich mit und überzeugt durch seine ruhige, strukturierte Arbeitsweise sowie sein klares Konzept für nachhaltige Entwicklung", sagte FCH-Sportvorstand Michael Koch. "Er steht für respektvolle, verbindliche Zusammenarbeit – Werte, die uns im täglichen Miteinander und in der zukünftigen Ausrichtung besonders wichtig sind."

Er freue sich auf seine neue Rolle, so Tretter. "Es ist eine spannende Herausforderung, die Entwicklung unserer Jugendspieler voranzutreiben und den FC 08 Homburg in der Ausbildung und Förderung junger Talente noch besser aufzustellen."

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 18.04.2025 berichtet.

