Verfolgerduell an der Kaiserlinde SV Elversberg spielt gegen Düsseldorf unentschieden Stand: 19.04.2025 14:57 Uhr

Die SV Elversberg ist in ihrem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Partie endete am Samstag vor heimischer Kulisse mit 1:1.

Das Spitzenspiel zwischen Elversberg und Düsseldorf verlief in der ersten Halbzeit zunächst ohne nennenswerte Offensivaktionen. Beide Teams spielten nach vorne, die SVE dabei etwas zielstrebiger. Es folgte eine Phase des Abtastens, in der jede Mannschaft auf Fehler des Gegners wartete.

In der 17. Spielminute gab es dann die erste torgefährliche Aktion der Düsseldorfer, doch sie blieb ergebnislos. Das Spiel plätscherte eher vor sich hin. Die Hauherren hatten zwar zunächst mehr Ballbesitz, aber ohne Kapital daraus schlagen zu können. In der 25. Minute prüfte Fellhauer den Düsseldorfer Keeper aus der Distanz, doch Kastenmeier parierte den Schuss.

Die Hausherren blieben dran, wurden zunehmend gefährlich und dominierten ab der 30. Spielminute die Partie, Tore blieben aber bis zum Halbzeitpfiff aus. Mit einem Spielstand von 0:0 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Keine personelle Wechsel

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams ohne personelle Wechsel zurück auf den Rasen. Im Vergleich zur SV Elversberg wirkte Düsseldorf in der Offensive jedoch zunächst eher ratlos. Es folgten einige Wechsel und dann auch der Führungstreffer der Fortuna: In der 73. Spielminute war es Ísak Jóhannesson, der die Gäste aus dem Nichts in Front brachte.

Doch der Jubel der Fortuna hielt nicht lange: Nur sieben Minuten später kam der Ausgleich. Nachdem Siebert Fellhauer an der Strafraumkante unglücklich in die Hacken trat und den Elversberger damit zu Fall brachte, gab der Schiedsrichter einen Elfmeter, den Sickinger (80.) dann auch souverän verwandelte.

Danach kam Bewegung ins Spiel und die Fortuna erarbeitete sich in der 83. Spielminute eine weitere Großchance. Doch der Keeper der SVE parierte. In der Schlussphase folgten noch einmal viele Wechsel und beide Teams drängten auf einen Treffer - aber vergebens. Die Partie an der Kaiserlinde endete mit einem Spielstand von 1:1.

SVE bleibt auf Tabellenplatz drei

In der Tabelle bleibt die SVE mit 48 Zählern auf Rang drei. Die nächste Chance zu punkten, bekommen die Saarländer am 26. April. Dann reist die SVE nach Paderborn. Anpfiff der Partie ist um 13.00 Uhr.

Eine Zusammenfassung sehen Sie am Sonntagabend in der SR sportarena.

