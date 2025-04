1:4 gegen Dresden Aufstiegskrimi endet mit Pleite für Saarbrücken Stand: 20.04.2025 15:27 Uhr

Ein Ostersonntag zum Vergessen: Der 1. FC Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden krachend mit 1:4 verloren. Im Aufstiegskampf ist das ein schwerer Rückschlag.

Das war ein Fehlstart, wie er im Buche steht – zumindest aus Saarbrücker Sicht im ausverkauften Ludwigspark. Erst ging Dresden nach nur drei Minuten durch Christoph Daferner in Führung und hielt den Saarbrücker Gegenangriff auf Distanz. Und dann kam auch noch Pech dazu: Bjarne Thoelke wollte eine eigentlich ungefährliche Flanke von der linken Seite klären. Die traf ihn aber so unglücklich, dass sie in hohem Bogen über FCS-Torwart Philipp Menzel hinweg flog und im Saarbrücker Kasten landete.

Sonnenberg sorgt für Anschlusstreffer

Saarbrücken hatte zunächst kein Rezept gegen den aggressiven Dresdner Angriff. Kai Brünker traf im Zweikampf Dresdens Lars Brünning am Fuß und sah dafür seine fünfte gelbe Karte. Er wird nächste Woche in Essen fehlen, genau wie Elijah Krahn aus dem gleichen Grund (55.).

Erst nach 21 Minuten schien der Knoten zu platzen: Sven Sonnenberg nimmt am Elfmeterpunkt eine hohe Flanke von rechts außen an und köpft per Bogenlampe zum 1:2-Anschlusstreffer. Kurz darauf Brünker mit dem Beinahe-Ausgleich, immer wieder arbeiteten sich die Saarbrücker in den Dresdner Strafraum vor.

Intensives Spiel

Danach ging es intensiv weiter, beiden Teams ist anzumerken, um was es geht. Saarbrücken konnte sich defensiv etwas besser aufstellen, konnte aber mehrere Torchancen nicht verwandeln. Kurz vor der Pause konnte Menzel den dritten Dresdner Treffer mit viel Einsatz verhindern.

Doch die Saarbrücker Dominanz sollte nicht lange halten, das dritte Dresdner Tor kam nach der Pause durch Niklas Hauptmann aus 25 Metern – unhaltbar für die Saarbrücker Abwehr. Und in der 67. Minute machte Dominik Kother den Deckel drauf – 4:1 für die Gäste aus Dresden.

Anschließend war die Luft bei den Gastgebern endgültig raus. Die Angriffe zu kompliziert, zu wenig effizient. Das änderte sich auch in den fünf Minuten Nachspielzeit nicht mehr.

Saarbrücken rutscht ab

Dresden setzt sich damit mit 63 Punkten an die Tabellenspitze und baut den Abstand zu den Saarländern auf sieben Punkte aus. Der 1. FC Saarbrücken rutscht mit seinen 56 Zählen auf Platz vier ab, hinter Bielefeld (62 Punkte) und Cottbus (58).

Am kommenden Samstag geht es für die Saarbrücker ins Tabellenmittelfeld, zum zehntplatzierten Rot-Weiss Essen. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

