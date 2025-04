Regionalliga Südwest FC Homburg gewinnt beim FSV Frankfurt Stand: 19.04.2025 16:04 Uhr

Der FC Homburg hat auswärts beim FSV Frankfurt gewonnen. Die Saarländer setzten sich am Samstag mit 3:0 durch. Der FCH ist damit seit acht Spielen ungeschlagen.

Der FC Homburg erwischte einen guten Start in die Partie beim FSV Frankfurt: Das erste Tor fiel in der 13. Minute nach einem Freistoß für den FCH. Dabei landete die Kugel nach einem Kopfballduell vor Hummels Füßen, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. In der 28. Minute war es wieder Hummel, der für die Grün-Weißen traf. Mendler legte zuvor in den Strafraum auf Hummel vor. Mit einer 2:0-Führung der Homburger ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste stark: In der 58. Spielminute erzielte Hummel, erneut von Mendler bedient, dann den Hattrick und markierte gleichzeitig den Schlusspunkt. Die Partie endete mit 3:0 für den FC Homburg, der damit seit acht Spielen ungeschlagen ist.

FCH auf Tabellenplatz sieben

In der Tabelle steht der FC Homburg mit 46 Punkten nun auf Platz sieben. Die nächste Chance zu punkten bekommen die Grün-Weißen am 25. April. Dann empfangen die Saarländer Freiberg. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.

