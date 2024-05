Letztes Auswärtsspiel SV Elversberg verliert in Nürnberg deutlich 0:3 Stand: 11.05.2024 14:59 Uhr

Trotz guter Voraussetzungen musste die SV Elversberg beim letzten Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg eine deutliche Niederlage einstecken. Die Saarländer verloren gegen die abstiegsgefährdeten Franken mit 0:3.

Die Karten lagen beim letzten Auswärtsspiel der Saison eigentlich auf Seiten der Elversberger: der Klassenerhalt schon gesichert, ein deutlicher 4:2-Heimsieg gegen Hertha BSC im Rücken und mit dem 1. FC Nürnberg ein Gegner, der nach fünf Niederlagen in Folge nochmal in den Abstiegskampf gerutscht ist. Die Franken hingegen standen unter Druck, den Verbleib in der zweiten Bundesliga zu sichern.

FCN startet mit Druck in die Partie

Auf dem Feld aber bestimmten die Nürnberger von Beginn an das Spiel. Der Ball rollte gerade wenige Minuten, schon ergab sich die erste Chance für die Gastgeber durch einen Pass von Nathaniel Brown auf Felix Lohkemper, der frei vor dem Elversberger Keeper auftauchte. Durch einen unpräzisen Abschluss konnte SVE-Schlussmann Nicolas Kristof den Ball aufnehmen. Lohkemper hätte aber ohnehin im Abseits gestanden.

In der 17. Minute folgte der nächste starke Angriff der Franken. Can Uzun dribbelte sich von der linken Seite in die Mitte und schoss zentral von der Strafraumkante aufs Tor. Kristof musste sich lang machen und konnte den Ball gerade noch halten. Nürnberg ließ nicht locker - nur kurze Zeit später eine erneute Chance für Uzun. Der Mittelfeldspieler bekam links im Mittelfeld den Ball, tunnelte Semih Sahin, marschierte durch die gegnerische Hälfte und zog aus etwa zwanzig Metern und zentraler Position ab. Der Ball rauschte nur einen guten Meter links am Tor vorbei.

Die Gastgeber zeigten bis hier hin klar spielbestimmend, während von den Saarländern offensiv wenig zu sehen war. Schnellbacher holte sich zwar immer wieder den Ball, zum Abschluss kamen die Saarländer aber innerhalb der ersten halben Stunde der Partie nicht.

Abseits verhindert Elversberger Führung

Dann doch die Chance für Elversberg, in Führung zu gehen: Schnellbacher nahm eine Flanke aus dem linken Halbfeld an und verlängerte den Ball per Kopf in die lange Ecke - Tor. Doch schnell kam der Dämpfer für die mitgereisten saarländischen Fans: Der Torjäger stand im Abseits, der Treffer zählte nicht.

Stattdessen war das Torglück nun auf Nürnberger Seite. Uzun schickte Lohkemper, die Elversberger Verteidigung konnte ihn nicht stoppen und der FCN-Spieler schob den Ball aus halblinker Position links am Keeper vorbei flach ins Tor, was die Führung der Gastgeber zur Folge hatte. 1:0 für Nürnberg in der 42. Minute.

Saarländer lassen Nürnberger davonziehen

Auch nach der Halbzeit gab der 1. FC Nürnberg weiter alles für den Klassenerhalt. Die erste Chance nach der Pause ließ Lohkemper zwar liegen. Dann aber ein Elfmeter für die Franken nach einem Handspiel von Robin Fellhauer. Club-Kapitän Jan Gyamerah übernahm und schoss den Ball halbhoch links in die Ecke. SVE-Torhüter Kristof entschied sich für die andere Seite und segelte ins Leere. Tor und 2:0 für die Nürnberger nach 52 Spielminuten.

Elversberg zeigte hier zwar keine schwache Leistung, trotzdem konnten sie dem Kurs der Franken kaum etwas entgegensetzen. Auch einen erfolgsversprechenden Eckball für die Elf von Horst Steffen klärte der FCN. Der Nachschuss aus der zweiten Reihe segelte deutlich übers Tor.

Letzte Chance aufs 1:3

In der 64. Minute machte FCN-Spieler Can Uzun dann den Deckel drauf. Anspiel von der linken Seite, vorbei an zwei Elversbergern gedribbelt und vom Elfmeterpunkt flach abgeschossen. Keeper Kristof ist machtlos - Treffer in die linke Ecke zum 3:0.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit bekamen die Saarländer dann noch eine letzte Chance für das 1:3. Wahid Faghir nahm im Strafraum den Ball an, lupfte ihn über einen Gegenspieler hinweg und schloss dann aus fünf Metern ab. Der Ball rollte aber knapp rechts am Tor vorbei.

Drei Minuten Nachspielzeit änderten am Spielstand nichts mehr. Elversberg musste sich nach einem starken Spiel der Nürnberger deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Letztes Heimspiel am Pfingstsonntag

Ein letztes Spiel steht noch an für die Elversberger. Am kommenden Pfingstsonntag kommt der SC Karlsruhe an die Kaiserlinde. Anpfiff des letzten Heimspiels der Saison ist um 15.30 Uhr.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 11.05.2024.

