Zweitligaaufsteiger gegen Zweitligaabsteiger SV Elversberg unterliegt SV Sandhausen im Testspiel mit 1:2

Die SV Elversberg hatte es am Mittwochnachmittag in ihrem fünften Testspiel gegen den SV Sandhausen zu tun. Den fünften Sieg in Folge konnte das Team um Cheftrainer Horst Steffen allerdings nicht einfahren. Der Zweitligaufsteiger musste sich dem Zweitligaabsteiger mit 1:2 geschlagen geben.

Zunächst konnte der saarländische Zweitligist in der 44. Minute durch Paul Stock in Führung gehen. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel konterte Sandhausener Benedict Laverty, in der 88. Minute sorgte Livan Burcu dann für den Siegtreffer.

Es ist das erste von insgesamt fünf Testspielen, das die Mannschaft von Cheftrainer Horst Steffen verloren hat. Am Samstag steht das letzte gegen den Drittligisten und früheren Konkurrenten Waldhof Mannheim an. Anpfiff der Partie ist um 13.00 Uhr.

FCS gewinnt Benefizspiel gegen Mettlach

Der 1. FC Saarbrücken hat unterdessen am Mittwochabend sein Benefizspiel in Merzig-Menningen mit 2:1 gewonnen. Gegner war der Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig. Zuvor hatte der FCS schon den Zweitligisten FC Nürnberg bezwungen. Die Saarbrücker Tore in Menningen erzielten Sinan Tomzik (56.) und Rhani Abdennour (67.) nach einer torlosen ersten Halbzeit.

Die Einnahmen des Spiels kommen der Familie von Alexander Erbel zugute. Der 2. Vorsitzende des SV Menningen ist vor Kurzem unerwartet im Alter von 41 Jahren gestorben.

