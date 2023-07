Gegen schwache Niedersachsen SV Elversberg startet mit 2:2 gegen Hannover in die 2. Liga Stand: 29.07.2023 14:51 Uhr

Diese Leistung kann sich sehen lassen: Die SV Elversberg hat auswärts bei Hannover 96 eine starke erste Zweitliga-Vorstellung abgeliefert. Aus Niedersachsen nehmen die Saarländer dank eines 2:2 einen Punkt mit nach Hause.

Mit einer insgesamt ausgeglichenen Auswärtspartie hat die SV Elversberg gegen Hannover 96 ein erstes Ausrufezeichen in der 2. Liga gesetzt. Vor allem in der ersten Halbzeit konnten die Elversberger gegen eher schwache Hannoveraner dominieren.

Elversberg dominiert Spiel

Hannover bot den Saarländern viele Räume an, und nach einer Ecke von rechts landete der Ball in der 22. Minute bei Marcel Correia im Rückraum. Correia beförderte ihn dann aus kurzer Distanz ins 96-Tor – 1:0 für Elversberg.

Erstes Zweitliga-Spiel für die SV Elversberg in Hannover Aufsteiger SV Elversberg startet gegen Hannover 96 in die neue Zweitligasaison. In das Grundgerüst des Teams sollen auch die sechs Neuzugänge integriert werden. Trainer Horst Steffen und Sportvorstand Nils-Ole Book setzen auch weiter auf Kontinuität in der bestehenden Mannschaftsstruktur.

Auch danach tat sich Hannover schwer, sich gegen Elversberg Chancen zu erarbeiten. In Hannovers Defensive klafften zwischenzeitlich riesige Lücken. SVE-Neuzugang Wahid Fahgir nutzte das sowie einen Fehler von 96-Keeper Ron-Robert Zieler eiskalt aus und besorgte in der 38. Minute mit seinem Debüttor das 2:0.

Anschlusstreffer durch Elfmeter

Danach eine unglückliche Szene: Hannover hatte Nicolò Tresoldi nach dem zweiten Elversberger Tor rechts in den Strafraum geschickt. Correia nahm die Verfolgungsjagd auf und traf Tresoldi am Fuß.

Nach intensiver Beratung mit dem Videoassistenten entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Hannover. Den besorgte Cedric Teuchert und traf zum 1:2 für Hannover (42.)

Hannover in der zweiten Hälfte stärker

Offenbar hatte sich Correia bei der Aktion selbst eine Verletzung am Fuß zugezogen, er musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Aber auch in der zweiten Hälfte zeigten sich die Saarländer stark, konnten mehrfach am dritten Tor schnuppern.

Dann aber besorgte Hannovers Tresoldi den zweiten Treffer für die wiedererstarkten Gastgeber (54.). Es fehlten den Niedersachsen aber die guten Torchancen, um weiterzukommen. Zum Schluss hin beruhigte sich die Partie etwas.

Heimspiel im Ludwigspark

In der – nach dem ersten Spieltag noch wenig aussagekräftigen – Tabelle sortiert sich die SV Elversberg damit zusammen mit Hannover auf Platz 4 ein. Allerdings stehen am Sonntag noch drei Partien für diesen 1. Spieltag an.

Das nächste Liga-Spiel für die SV Elversberg steht dann am kommenden Samstag, 5. August, im Saarbrücker Ludwigspark an. Dort empfangen die Saarländer dann Hansa Rostock.

Bilder vom Spiel sehen Sie am Sonntag ab 21.45 Uhr in der „sportarena“ im SR Fernsehen. In der ARD-Mediathek wird die Sendung aus lizenzrechtlichen Gründen erst ab Dienstag, 0.00 Uhr, abrufbar sein.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg verleiht Talent nach Luxemburg Daniel Pantschenko von Fußball-Zweitligist SV Elversberg wechselt auf Leihbasis zum luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen. Der 20-Jährige aus der SVE-Talentschmiede soll dadurch mehr Spielpraxis sammeln.

Elversberg gewinnt Testspiel gegen Waldhof Mannheim Bei ihrem letzten Testspiel vorm Start in die Zweite Liga hat die SV Elversberg wieder einen Sieg einfahren können. Das Team von Trainer Horst Steffen setzte sich mit 2:0 gegen Drittligist Waldhof Mannheim durch.

SV Elversberg gewinnt auch viertes Testspiel Die SV Elversberg hat auch ihr viertes Testspiel vor der kommenden Zweitligasaison gewonnen. Gegen den Oberligisten Wormatia Worms siegten die Saarländer mit 3:0.