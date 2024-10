Rote Teufel in der zweiten Hälfte unterlegen SV Elversberg sichert sich 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern Stand: 05.10.2024 15:03 Uhr

Die SV Elversberg hat sich drei Punkte im Süd-West-Derby gegen den FC Kaiserslautern gesichert. Während die Roten Teufel in der ersten Hälfte noch überlegen waren, gelang es den Gastgebern in der zweiten Halbzeit, das Spiel klar zu drehen.

Die Favoritenrolle im Süd-West-Duell zwischen der SV Elversberg und dem FC Kaiserslautern war bei dieser Begegnung nicht so klar verteilt wie noch im vergangenen Jahr. Trotzdem erwartete SVE-Trainer Horst Steffen, dass die Gäste mit „Wucht“ zu dieser Partie antreten werden.

Doch die Elversberger wollten sich ebenfalls nichts nehmen lassen – immerhin blicken sie auf einen klaren Auswärtssieg gegen Hertha BSC Berlin zurück.

FCK zu Beginn das stärkere Team

Die Roten Teufel legten einen guten Start hin und bestimmten in den ersten Minuten klar das Spiel. Schon nach kurzer Zeit kamen sie zum ersten Torschuss, der allerdings in den Armen des SVE-Keepers Nicolas Kristof landete. Eine zweite gefährliche Chance kurz darauf blieb am Pfosten hängen.

Erst nach diesen Offensiv-Aktionen der Lauterer zeigte sich auch die SVE zum ersten Mal im gegnerischen Strafraum. Doch auch die Gastgeber konnten ihre Gelegenheiten nicht in Tore verwandeln.

Bis zur Halbzeit gab der FCK die Richtung vor – zu erfolgreichen Abschlüssen kam es aber auf beiden Seiten in den gesamten ersten 45 Minuten nicht.

SVE in der zweiten Hälfte überlegen

In der zweiten Halbzeit schien sich das Blat gewendet zu haben. Jetzt bestimmten eher die Elversberger das Spiel – schon gleich in der 49. Minute gab es die erste Großchance für die Gastgeber an der Kaiserlinde. Elias Baum ging am FCK-Verteidiger Jan Gyamerah vorbei und brachte den Ball vors Tor. Hier übernahm Fisnik Asllani, doch der Schuss ging links am Tor vorbei.

Die nächste Torchance für die Elversberger ließ aber nicht lange auf sich warten. Diesmal war es SVE-Mittelfeldspieler Lukas Petkov, der in der 62. Minute an den Ball kam. FCK-Hüter Krahl parierte und verteidigte das 0:0 – noch.

Damar sichert der SVE den Siegtreffer

Die Torlosigkeit in der Partie sollte nämlich bald ein Ende finden. In der 66. Minute fand das Zuspiel von der rechten Seite SVE-Spieler Muhammed Damar, der den Ball aus 16 Metern flach ins rechte Eck versenkte und dem Heimteam damit die 1:0-Führung einbrachte.

Danach wurde es eng für die Pfälzer, die Zeit war klar auf Seiten der Elversberger. Eine gefährliche Situation erspielten sich die Lauterer noch kurz vor Schluss: In der 90. Minute schoss der Stürmer Richmond Tachie mit Wucht von halbrechts aufs Tor. SVE-Keeper Kristof bewahrte sein Team aber vor dem Ausgleich.

Mit dem 1:0 gehen drei Punkte aus dieser Partie an die SV Elversberg.

Nächste Begegnung gegen Preußen Münster

Am 19. Oktober steht für die Elversberger das nächste Ligaspiel gegen Preußen Münster an.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 05.10.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg gewinnt mit 4:1 gegen Hertha BSC Die SV Elversberg hat am Sonntag im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC überzeugt. Die "alte Dame" musste sich der SVE mit 1:4 geschlagen geben.

Elversberg verliert gegen Ulm deutlich mit 1:3 Die SV Elversberg hat ihr Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 verloren. Die Saarländer unterlagen den Ulmer Spatzen am Sonntag mit 1:3.