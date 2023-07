Vorbereitung auf 2. Bundesliga SV Elversberg schlägt Bundesligist Hoffenheim im Testspiel mit 2:1 Stand: 12.07.2023 19:50 Uhr

Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Härtetest gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim bestanden. Die Mannschaft von Cheftrainer Horst Steffen hat ihr drittes Testspiel am Mittwochabend mit 2:1 gewonnen.

Die SV Elversberg bereitet sich weiter akribisch auf die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte vor. Derzeit befindet sich die Mannschaft von Cheftrainer Horst Steffen im Trainingslager in Bad Kreuznach. Am Mittwochabend stand ein Testspiel gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim an – das der saarländische Zweitligist für sich entscheiden konnte.

Zwar ging Hoffenheim bereits in der 11. Minute durch Grischa Prömel in Führung, doch nur vier Minuten später hatte Semih Şahin die passende Antwort parat und sorgte für den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit ging die SVE dann dank eines Treffers von SVE-Stürmer Manuel Feil (55. Minute) in Führung und konnte den Sieg über die Zeit bringen.

Erfolgreiche Testspiele

Bislang verliefen die Vorbereitungsspiele aus Sicht der SVE äußerst zufriedenstellend. Nach einem erfolgreichen Start gegen Regionalligist Borussia Mönchengladbach II, gelang der SVE im zweiten Testspiel ein Kantersieg gegen Drittligist Ingolstadt.

Am Freitag steht für die Elversberger gleich das nächste Testspiel auf dem Programm Dann geht es gegen Wormatia Worms.

