Rote Teufel am Samstag zu Gast SV Elversberg rechnet mit viel "Wucht" der Lauterer Stand: 04.10.2024 14:24 Uhr

Für SVE-Trainer Horst Steffen ist die Begegnung zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern "immer noch etwas Besonderes". Am Samstag empfangen die Elversberger die Roten Teufel an der Kaiserlinde und machen sich auf viel "Wucht" vonseiten des FCK gefasst.

Kirsten Pfister

Nach dem 4:1-Sieg im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC empfängt die SV Elversberg am Samstag den 1. FC Kaiserslautern. Die Favoritenrolle ist in diesem historisch jungen Süd-West-Duell aber nicht mehr ganz so klar verteilt, wie sie noch vor einem Jahr erschien.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 05.10.2024, 13.00 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg

Stream: Audio-Stream auf sportschau.de, Spielzusammenfassung im SR Fernsehen im aktuellen bericht und in der sportarena am Sonntag und am Samstag bei SRinfo.de

Wer ist der Favorit im Süd-West-Duell?

Als Liga-Neuling galt die SVE vergangene Saison als eindeutiger Underdog in der ersten Pflichtspielbegegnung mit dem FCK. Damals verkauften sich die Saarländer am Betzenberg aber teuer und verloren nur knapp mit 2:3. Im Rückspiel ging die SVE dann sogar mit 2:1 als Sieger vom heimischen Platz.

Die eindeutige Favoritenrolle haben die Lauterer dieses Mal nicht mehr im Rücken. In den vergangenen vier Ligaspielen gab es keinen Sieg für den 1. FC Kaiserslautern. Augenscheinlich noch in der Findungsphase und durch Ausfälle geschwächt, reichte es zuletzt beim Aufsteiger Regensburg nur zu einem 0:0.

Gegen den FCK spielen – „etwas Anderes“

SVE-Trainer Horst Steffen hat trotzdem großen Respekt vor dem anstehenden Gegner: „Wir kennen die Wucht, die Lautern entfachen kann. Das haben wir im Hinspiel letzte Saison erlebt.“ Er prognostiziert ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Für einen Punktgewinn ist die Ansage des Trainers: So auftreten wie gegen Hertha BSC. Insbesondere die Konzentration, die Anspannung und der mannschaftliche Zusammenhalt hätten ihm in Berlin gefallen, so Steffen. Vor dem Spiel sei es in der Kabine auch lauter geworden. Diese Grundstimmung solle das Team auch gegen Kaiserslautern wieder auf den Platz bringen.

Vor dem Duell gegen Lautern: Steffen schwelgt in Erinnerungen

Emotionalität verspricht das Süd-West-Duell in jedem Fall. Das anstehende Spiel erinnert Horst Steffen noch an Zeiten von Freundschaftsspielen zwischen den beiden Teams: „Wir haben früher Testspiele gemacht und manchmal auch gegen die Zweite von Lautern, weil die Erste dann nicht zur Verfügung stand. Jetzt spielen wir Meisterschaftsspiele gegen den FCK“. Das sei für alle im Verein etwas Besonderes.

Auch bei den beiden Fanlagern ist die Vorfreude wie schon vergangene Saison groß: Das Stadion an der Kaiserlinde ist nach Vereinsangaben ausverkauft. Die Fans werden dringend gebeten mit dem ÖPNV anzureisen, denn Polizei und Verein rechnen mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Angeschlagene Spieler bei der SVE

Personell fehlt Trainer Horst Steffen bisher noch die Planungssicherheit. „Wir hatten einige angeschlagene Spieler und erkältete Jungs“, hieß es vom Coach am Donnerstag. Steffen hofft, dass bis Samstag möglichst viele wieder fit sind und keine größere Erkältungswelle im Team um sich greift.

Anpfiff der Partie ist um 13.00 Uhr an der Kaiserlinde. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es direkt im Anschluss auf SR.de und am Sonntag im SR Fernsehen im aktuellen Bericht und in der SR sportarena.

