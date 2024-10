Ein Punkt gesichert SV Elversberg mit 1:1-Remis gegen Preußen Münster Stand: 19.10.2024 14:55 Uhr

Robin Fellhauer hat der SV Elversberg am Samstag einen Punkt gerettet. Im Auswärtsspiel gegen Preußen Münster lag das Team von Trainer Horst Steffen zunächst hinten. Erst kurz vor Schluss gelang der Ausgleich.

Nach der Länderspielpause wollte die SV Elversberg in der 2. Bundesliga ihre derzeitige Siegesserie fortsetzen. Obwohl die SVE in dieser Saison bislang auf eine bessere Bilanz zurückblicken kann als Gegner Preußen Münster, warnte Trainer Horst Steffen vor den torgefährlichen Gastgebern.

Abseits für SVE, Preußen Münster geht in Führung

Dass diese Warnung angebracht ist, zeigte sich in der 20. Spielminute. Zwar hatten die Elversberger zunehmend die Kontrolle über das Spiel übernommen und erzielten auch ein Tor. Allerdings stand Torschütze Luca Schnellbacher bei der Flanke im Abseits, sodass es nicht gewertet wurde.

Stattdessen konnten dann die Gastgeber in Führung gehen. Joshua Mees traf nach einem Pass von Babis Makridis zum 1:0. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Fisnik Asllani, dessen Versuch aber knapp am Tor vorbei ging. Mit diesem Zwischenstand ging es deshalb für die Mannschaften in die Kabinen.

Ausgleich kurz vor Schluss

Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Elversberger alles, um die Partie doch noch zu drehen. Erstmal gelang es dem Team aber nicht gegen die Münsteraner zu punkten. Stattdessen gab es für die Gastgeber eine weitere Großchance, die András Németh jedoch liegen ließ.

In der 84. Spielminute brachte Robin Fellhauer dann doch noch die Erlösung für die Elversberger. Er schoss den Ball aus 20 Metern unhaltbar ins rechte Eck.

Am kommenden Samstag geht es für die SVE weiter. Dann empfängt das Team an der Kaiserlinde den Hamburger SV. Die Partie beginnt um 13.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 19.10.2024 berichtet. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es außerdem am Sonntag im SR Fernsehen bei SRinfo und im aktuellen bericht. Eine weiterführende Analyse des Spiels liefert die sportarena am Sonntag um 22.15 Uhr.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg sichert sich 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern Die SV Elversberg hat sich drei Punkte im Süd-West-Derby gegen den FC Kaiserslautern gesichert. Während die Roten Teufel in der ersten Hälfte noch überlegen waren, gelang es den Gastgebern in der zweiten Halbzeit, das Spiel klar zu drehen.

SV Elversberg gewinnt mit 4:1 gegen Hertha BSC Die SV Elversberg hat am Sonntag im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC überzeugt. Die "alte Dame" musste sich der SVE mit 1:4 geschlagen geben.

Elversberg verliert gegen Ulm deutlich mit 1:3 Die SV Elversberg hat ihr Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 verloren. Die Saarländer unterlagen den Ulmer Spatzen am Sonntag mit 1:3.

SV Elversberg bleibt trotz besserer Chancen torlos gegen Greuther Fürth Die SVE wollte mit Schwung zurück aus der Länderspielpause kommen – und das als Underdog gegen die bisher ungeschlagene Spielvereinigung Greuther Fürth. Für einen Sieg hat es in dieser Partie dann aber doch nicht gereicht, trotz einer riesen Chance für die Elversberger.

Semih Sahin verlängert Vertrag bei Elversberg vorzeitig Eigentlich war Elversbergs Mittelfeldspieler Semih Sahin nur noch bis zum Ende der Saison an den Zweitligisten gültig. Nun hat der Zweitligist den Vertrag mit dem 24-jährigen Führungsspieler vorzeitig bis 2027 verlängert. Zuletzt hatte Sahin Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt – darunter Erstligist Holstein Kiel.