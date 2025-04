Verfolgerduell an der Kaiserlinde SV Elversberg empfängt Fortuna Düsseldorf Stand: 19.04.2025 08:34 Uhr

Am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga steht an der Kaiserlinde ein echtes Spitzenspiel an. Die SV 07 Elversberg empfängt als Tabellen-Dritter heute den Vierten aus Düsseldorf. Anstoß ist um 13.00 Uhr.

Konstantin Malzahn

Die SV Elversberg ist wohl die Überraschungsmannschaft der diesjährigen 2. Liga-Saison. Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Hannover 96 belegt das Team von Trainer Horst Steffen vor dem 30. Spieltag den Relegationsplatz drei, der zu den Aufstiegsspielen um die Bundesliga berechtigen würde. In ihrer zweiten Saison im deutschen Fußball-Unterhaus ist ein Aufstieg in die Bundesliga kein Traumszenario mehr.

Für SVE-Trainer Horst Steffen ist das aber kein Thema: "Wir persönlich sprechen darüber nicht. Für mich ist es eine normale Trainingswoche." Heute kommt mit Fortuna Düsseldorf ein direkter Konkurrent an die Kaiserlinde. Das Hinspiel konnte die SVE mit 2:0 für sich entscheiden.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 19. April, 13.00 Uhr

Wo: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde

Stream: Audiostream sportschau.de

Fortuna zurück im Aufstiegsrennen

Die aktuelle Saison gleicht bei den Gästen aus Düsseldorf einem Auf und Ab. Nach einem guten Saisonstart und Platz 1 am vierten Spieltag steckte die Fortuna zwischenzeitlich in einer kleinen Ergebniskrise und rutschte bis ins Tabellen-Mittelfeld ab, war jedoch in dieser engen Liga immer in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Zuletzt konnte das Team von Trainer Thioune wieder erfolgreich punkten und ist nun punktgleich mit dem Dritten, der SV Elversberg.

Ab 13.00 Uhr live: SVE empfängt Fortuna Düsseldorf Verfolgen Sie die Partie hier ab 13.00 Uhr live im Audiostream.

Der Gästetrainer spricht in höchsten Tönen von den Saarländern, die für ihn sogar zu einem "Top-Club in der 2. Bundesliga" gehören: "Sie haben eine klare Idee, wie sie Fußball spielen wollen und definieren sich über den fußballerischen Ansatz", so Thioune weiter. Der 50-Jährige fordert von seiner eigenen Mannschaft deshalb, dass sie "bereit sein müssen, zu leiden".

Veränderungen im Kader

Im Gegensatz zu der Partie in Hannover wird SVE-Coach Horst Steffen ein paar Umstellungen vornehmen müssen. Neben den bekannten verletzten Spielern wird auch Defensivspieler Maximilian Rohr ausfallen. Der 29-Jährige musste im vergangenen Auswärtsspiel angeschlagen vom Platz und wird am Samstag nicht zur Verfügung stehen.

Ebenfalls nicht dabei sein werden Semih Sahin und Lukas Petkov, die jeweils ihre fünfte gelbe Karte gesehen haben. Damit sind beide für die Partie gegen die Fortuna gesperrt.

Nord-Tribüne geschlossen

Die Umbauarbeiten im Stadion an der Kaiserlinde schreiten weiter voran. Die Übergangstribüne, auf der unter anderem auch die Gästefans Platz gefunden haben, wird zurückgebaut und ist damit ab sofort nicht mehr nutzbar.

Sie können die Partie live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle verfolgen. Eine Zusammenfassung sehen sie am Sonntagabend in der SR sportarena. Im Anschluss an die Partie wird es auf SR.de einen Nachbericht geben.

