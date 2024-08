Stadion restlos ausverkauft SV Elversberg empfängt den 1. FC Köln zum ersten Heimspiel Stand: 09.08.2024 17:21 Uhr

Nach dem 0:0 im ersten Saisonspiel beim 1. FC Magdeburg steht das erste Heimspiel für die SV Elversberg an. Der Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln ist am Samstag zu Gast an der Kaiserlinde. Die Partie wird um 13.00 Uhr angepfiffen.

Konstantin Malzahn

Spieler des Spiels beim Auswärtsspiel der SV Elversberg in Magdeburg war sicherlich Nicolas Kristof. Der Schlussmann der Saarländer wehrte mehrmals die Chancen der Gastgeber ab und sicherte der SVE damit einen Punkt beim FCM. Trotzdem sah Elversberg-Trainer Horst Steffen "über weite Strecken ein ordentliches Spiel".

Klar ist dem 55-Jährigen jedoch auch, dass die Saarländer nicht noch einmal "so eine halbe Stunde wie in Magdeburg" erleben wollen. Gerade in der zweiten Halbzeit hatte Elversberg kaum noch Zugriff auf das Spiel bei den Magdeburgern. Das soll sich im Heimspiel gegen Köln bessern.

SVE-Coach: Köln ist „Top-Mannschaft der Liga“

Auf die SVE wartet am Samstag mit dem Bundesliga-Absteiger eine schwierige Aufgabe vor heimischem Publikum. Für Steffen ist Köln zweifellos die "Top-Mannschaft der Liga". Das erste Ligaspiel haben die Kölner zuhause knapp mit 1:2 gegen den HSV verloren.

Jedoch sah Steffen eine dominierende Kölner Mannschaft mit 28 Torschüssen. Sein Team habe "aber auch gezeigt, dass sie gegen Mannschaften bestehen kann, bei denen man es vorher nicht erwartet hätte".

Trainer Steffen hofft auf vollen Kader

Unter der Woche gab es bei den Saarländern noch "den einen oder anderen angeschlagenen Spieler". Mit welchem Kader die Elversberger am Samstag antreten werden, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Der SVE-Trainer zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Saarländer am Samstag mit dem vollständigen Kader auflaufen können.

Unter der Woche konnte sich die SV Elversberg mit "Defensiv-Allrounder" Maximilian Rohr vom SC Paderborn verstärken. Ob der Verein nochmals auf dem Transfermarkt tätig sein wird, bleibt offen. Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Tom Zimmerschied aus Dresden wollte Steffen nicht kommentieren.

Stadion restlos ausverkauft

Mit über 10.000 Zuschauern wird die Partie gegen Köln nach Angaben des Vereins restlos ausverkauft sein. Die SVE "freut sich auf die Kulisse" gegen den FC. Es wird keine Tickets mehr an der Tageskasse geben. Einlass in die Arena ist um 11.00 Uhr.

Anpfiff der Partie ist um 13.00 Uhr. Das Spiel der SVE kann live im Audiostream auf Sportschau.de verfolgt werden. Eine Zusammenfassung im SR-Fernsehen gibt es am Sonntagabend in der SR sportarena ab 21.45 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 09.08.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

Teamcheck: So startet die SV Elversberg in die neue Saison Schon bald geht es los: Am 3. August startet die SV Elversberg in ihre zweite Zweitliga-Saison. Einige wichtige Spieler haben den Verein verlassen, einige verheißungsvolle wurden verpflichtet. Der SVE-Teamcheck.

Stammspieler Jannik Rochelt verlässt die SV Elversberg für Hannover Nun steht es fest: Die SV Elversberg muss in der neuen Saison ohne Jannik Rochelt auskommen. Hannover 96 bezahlt 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler. Rochelts Vertrag bei der SVE sollte eigentlich erst zum Sommer 2026 enden. Für die SVE dürfte Rochelts Abgang ein herber Verlust sein.