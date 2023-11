Sportauszeichnung für gesellschaftliches Engagement Silberner Stern des Sports geht an FC Gronig Stand: 21.11.2023 18:00 Uhr

In der Saarbrücker Staatskanzlei sind am Abend die „Sterne des Sports“ verliehen worden. Der Hauptpreis ging an den Verein FC Gronig für seine Aktion "Großes ensteht immer im Kleinen".

Der Silberne Stern des Sports geht in diesem Jahr an den FC Gronig. Der Verein erhält somit den Hauptpreis auf Landesebene. Ausgezeichnet wurde der FC Gronig für seine Aktion „Großes entsteht immer im Kleinen – gemeinsam größere Ziele erreichen“. Bei dieser Aktion ging es darum, rund 100 Grundschulkindern in den Sommerferien fünf verschiedene Sportarten anzubieten.

Dotiert ist der Hauptpreis mit 2500 Euro. Als Landessieger und Vertreter des Saarlandes darf der FC Gronig außerdem Ende Januar in Berlin an der Verleihung der „Goldenen Sterns des Sports" teilnehmen.

Platz 2 geht an DJK-Saarlouis-Roden

Der Verein DJK Saarlouis-Roden wurde bei der Verleihung Zweiter. Platz drei ging an das LAZ Saarbrücken. Vier weitere Vereine wurden mit Förderpreisen im Wert von je 500 Euro ausgezeichnet.

Der Wettbewerb des deutschen Olympischen Sportbundes, der Landessportbünde und der Volks- und Raiffeisenbanken zeichnet jedes Jahr Vereine für gesellschaftliches Engagement aus.

