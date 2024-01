Gegentreffer in der Nachspielzeit Schon wieder: Elversberg verliert in letzter Minute gegen Rostock Stand: 27.01.2024 15:15 Uhr

Hansa Rostock wird zum traumatischen Gegner für die SV Elversberg. Die Saarländer unterlagen am Samstag mit 1:2 gegen die Ostseestädter. Wie schon im Hinspiel fiel der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit.

Kai Forst

Die Revanche ist nicht geglückt - im Gegenteil. Wie schon in der Hinrunde, als die SVE in der Nachspielzeit gegen Hansa Rostock das Nachsehen hatte, verloren die Saarländer auch am Samstag mit 1:2 gegen die Mannschaft von der Ostsee. Und wie schon im August musste Cheftrainer Horst Steffen mitansehen, wie sein Team in der Nachspielzeit die Punkte hergab.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Gäste aus dem Saarland. Nach einer druckvollen Anfangsphase der Hausherren fand die SVE immer besser in die Partie und hatte mehr Spielanteile. Immer wieder sorgte etwa Jannik Rochelt über links für Gefahr, allerdings fehlte das Abschlussglück. Das hatte kurz vor dem Pausenpfiff aber Luca Schnellbacher, der nach einer schönen Flanke von Rechtsverteidiger Hugo Vandermersch aus vollem Lauf zum 1:0 einköpfte.

Rostock schlägt zurück

Nach der Pause kamen Elversberger zunächst frischer aus der Kabine. Doch ein Rückschlag für die SVE in der 69. Minute: Nachdem ein weiten Einwurf von rechts verlängerte Rostocks Hüsing per Kopf. An der Strafraumgrenze lauerte Dennis Dressel und zog flach ab. SVE-Keeper Kristof war zwar noch dran, kann das 1:1 aber nicht verhindern.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Als sich die meisten Fans schon auf eine Punkteteilung einstellten, dann der Schock in der 93. Minute. Nach einem Handspiel von Frederik Jäkel entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Rostock. Kai Pröger verwandelte sicher ins linke untere Eck. Somit steht die SVE in letzter Minute erneut mit leeren Händen gegen Rostock dar und muss weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr und den ersten Dreier seit fünf Spielen warten.

Durch die Niederlage rutschen die Saarländer in der Tabelle auf den elften Platz ab. Am 4. Februar steht mit dem 1. FC Kaiserslautern der nächste schwere Gegner für die SVE an.

Mehr zur SV Elversberg

Elversberg holt trotz Doppelschlag nur einen Punkt gegen Hannover Bei frostigen Temperaturen hat die SV Elversberg am Samstag einen Fehlstart in die Rückrunde der Zweiten Liga verhindert. Nach frühem Rückstand erkämpfte sich das Team von Horst Steffen ein Unentschieden gegen Tabellennachbar Hannover.