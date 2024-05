Gewalt gegen Unparteiische Schiedsrichter in Bebelsheim von Zuschauer angegriffen und verletzt Stand: 07.05.2024 14:59 Uhr

Schon wieder ist ein saarländischer Schiedsrichter bei einem Fußballspiel angegriffen und verletzt worden, dieses Mal in Bebelsheim. Der saarländische Fußballverband verurteilt den Angriff und beklagt, dass Gewalt gegen Unparteiische zunehme. Das belegen auch Zahlen des DFB.

Nach einem Fußballspiel am Sonntag in Bebelsheim ist ein Schiedsrichter von einem Zuschauer angegriffen und verletzt worden. Das hat die Polizei dem SR auf Anfrage bestätigt.

Zuvor sei das Spiel in der Landesliga Ost zwischen Bebelsheim/Wittersheim und Kirrberg nach einer roten Karte vom Schiedsrichter abgebrochen worden. Daraufhin seien "die Emotionen beim Publikum hochgekocht".

Der Schiedsrichter wurde am Nasen- und Jochbein sowie am rechten Ohr verletzt und kam in eine Klinik. Bei der Polizei sei am Dienstag eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung eingegangen.

Fußballverband verurteilt Angriff

Der saarländische Fußballverband (SFV) verurteilt die Attacke aufs Schärfste. Verbandsschiedsrichterobmann Thorsten Braun sagte dem SR, der Vorfall sei weit entfernt vom sportlichen Miteinander. Das habe auch "gesellschaftlich nichts verloren".

Insgesamt gebe es eine Zunahme der Gewaltvorfälle bei Schiedsrichtern. Das belegen auch Zahlen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zum Glück sei aber eine solche Attacke wie in Bebelsheim noch die Ausnahme. Die Stimmung bei den Schiedsrichtern sei immer noch gut, wenngleich eine gewisse Anspannung spürbar sei. Es gebe aber keine Angst, auf den Sportplatz zu gehen.

Gewaltangriffe auf Schiedsrichter im Saarland seit 2016

Erst im November ist ein saarländischer Schiedsrichter bei einem Spiel in Zweibrücken-Ixheim verletzt worden, Ende Mai geriet der Fußballverein FC Fitten in die Schlagzeilen, nachdem ein Spieler einen Unparteiischen niedergeschlagen hatte.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 07.05.2024 berichtet.

