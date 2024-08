Paralympische Spiele in Paris Saarländische Paralympics-Teilnehmer offiziell verabschiedet worden Stand: 21.08.2024 13:35 Uhr

Am kommenden Mittwoch starten nach den Olympischen die Paralympischen Spiele in Paris. Dabei gehen auch einige saarländische Athletinnen und Athleten an den Start. Sportminister Jost wünschte ihnen am Dienstagabend viel Erfolg.

Die saarländischen Athletinnen und Athleten für die Paralympischen Spiele in Paris sind am Dienstagabend offiziell verabschiedet worden. An der Veranstaltung am Saarbrücker Sportcampus nahmen Anita Raguwaran und Boris Nicolai teil. Beide werden in Paris im Para-Boccia antreten.

Für Raguwaran sind es die ersten Paralympischen Spiele, entsprechend verhalten geht sie heran. "Es sind halt schon gute Konkurrenten, es sind ja nur die Besten der Besten dabei." Sie wolle daher kein klares Ziel herausgeben, sondern von Spiel zu Spiel schauen.

Nicolai bringt dagegen schon Erfahrung aus Tokio mit – wenn dort auch nach der Vorrunde Schluss war. Das soll ihm jetzt trotz starker Konkurrenz nicht passieren. Er hofft, die Vorrunde zu überstehen und es ins Viertelfinale zu schaffen.

Nicoleitzik bereitet sich in Berlin auf Paralympics vor

Die saarländische Leichtathletin Nicole Nicoleitzik fehlte dagegen bei der Verabschiedung am Dienstag. Sie ist aktuell zur Vorbereitung auf die Paralympics am Berliner Trainingszentrum Kienbaum.

Die Vorfreude auf Paris ist groß: "Am meisten freue ich mich auf die Eröffnungsfeier und die Abschlussfeier und natürlich die gesamte Stimmung im Dorf", teilte Nicoleitzik dem SR mit. Auch sie war bereits in Tokio dabei. "Ich glaube, die Erfahrung von Tokio bringt mir ein Stück weit Sicherheit."

Landesregierung fördert Para-Olympioniken

Die Para-Olympioniken wurden gleichermaßen von der Landesregierung gefördert wie die Olympioniken aus dem Saarland. "Unsere Athletinnen und Athleten, die dorthin fahren, sollen sich keine Gedanken darüber machen, wie sie das bezahlt bekommen", sagte Sportminister Reinhold Jost (SPD).

Neben Jost waren beim Empfang an der Saarbrücker Sportschule auch ehemalige Paralympics-Teilnehmer eingeladen.

Die Paralympics werden vom 28. August bis 8. September ausgetragen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Hörfunk am 21.08.2024 berichtet.

