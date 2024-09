Mehrere Medaillen gewonnen Saarländische Junioren erfolgreich bei Rettungssport-WM in Australien Stand: 10.09.2024 16:45 Uhr

Zum Abschluss der Rettungsschwimmer-Weltmeisterschaften in Australien durften auch die Junioren um die Titel kämpfen. Dabei konnten sich die zwei Saarländer Leo Ilias Baumann und Katharina Seilner über Medaillen freuen. Auch in den höheren Altersklassen hatten bereits Saarländer Erfolge feiern können.

Vom 20. August bis 8. September haben in Australien Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer in verschiedenen Disziplinen um den Weltmeistertitel gekämpft. Nachdem die Wettkämpfe in den höheren Altersklassen bereits ausgetragen waren, durften zum Abschluss die Junioren ran.

Saarländer sichern sich mehrere Medaillen

In der Disziplin "50 Meter Retten einer Puppe" konnte sich der Saarländer Leo Ilias Baumann, der im Raum Blieskastel wohnt, die Goldmedaille sichern. Er erzielte eine Zeit von 29:48 Sekunden. Zudem gewann der 16-Jährige Bronze bei der kombinierten Rettungsübung.

Auch mit der Staffel war Baumann erfolgreich. Sowohl bei der Mixed- als auch bei der Gurtretterstaffel erreichte sein Team den zweiten Platz. In der "4x25 Meter Puppenstaffel" gewann sie sogar Gold.

Nicht weniger erfolgreich liefen die Wettbewerbe für Katharina Seilner aus Völklingen. Sie wurde über "100 Meter Retten mit Flossen" Weltmeisterin in 56:16 Sekunden. Außerdem gewann sie Silber mit der Puppen- und Gold mit der Gurtretterstaffel.

Weitere Erfolge für das Saarland

In den höheren Altersklassen hatte es aus saarländischer Sicht ebenfalls bereits Erfolge gegeben. So wurde etwa Dieter Hack von der DLRG Heusweiler neuer Weltmeister in der Altersklasse 65 Jahre in der Disziplin "100 Meter Retten einer Puppe".

Über dieses Thema berichtet auch der SAARTEXT am 10.09.2024.

