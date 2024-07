Ein Sieg, ein Unentschieden Saarbrücken und Elversberg mit letzten Testspielen vor Saisonstart Stand: 27.07.2024 17:38 Uhr

Eine Woche vor Saisonstart haben die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken am Samstag noch Testspiele absolviert. Die SVE und Viktoria Köln trennten sich 1:1, der FCS schlug Swift Hesperange aus Luxemburg mit 3:0.

Mit Informationen von Georg Gitzinger

Während der FC Homburg in der Regionalliga Südwest am Freitag seinen Saisonstart gegen Trier mit 1:4 verpatzte, haben die beiden höherklassigen Fußballteams von der Saar noch eine Woche Zeit, bis die Saison auch für sie wieder losgeht. Sowohl die SV Elversberg als auch der 1. FC Saarbrücken haben das am Samstag nochmal für ein Testspiel genutzt.

Elversberg klar dominierend

Zweitligist SVE hatte zuhause an der Kaiserlinde den Drittligisten Viktoria Köln zu Gast. In der ersten Hälfte konnten die Saarländer zwar ein Chancenplus für sich verbuchen – mehr aber auch nicht. Mit einem 0:0 ging es in die Kabinen.

Auch nach der Pause sind die Gastgeber klar besser. In der 68. Minute dann ein Handspiel auf Kölner Seite, der Schiedsrichter gibt einen Elfmeter. Den verwandelt Carlo Sickinger sicher zum 1:0 für Elversberg.

Später Ausgleich

20 Minuten später dann ein erneuter, nicht ganz unumstrittener Strafstoß, diesmal für Köln. Patrick Koronkiewicz trifft zum 1:1-Ausgleich und damit zum für die Gäste eher glücklichen Endstand.

Trotzdem war SVE-Trainer Horst Steffen mit dem Spiel zufrieden. „Am Ende darfst Du halt keinen Elfmeter mehr kriegen, wobei ich auch nicht genau weiß, ob es einer war.“

Saarbrücken besiegt Hesperange

Drittligist 1. FC Saarbrücken empfing am Samstag den FC Swift Hesperange, der in der höchsten luxemburgischen Spielklasse, der BGL Ligue, spielt. Das Spiel auf dem FC-Sportfeld hinter der Saarlandhalle in Saarbrücken wurde zum Familienausflug.

Auch bei dieser Partie waren die Gastgeber überlegen. FCS-Cheftrainer Rüdiger Ziehl musste aber bis zur 40. Minute warten, ehe sein Team in Führung ging. Sebastian Vasiliadis besorgte den 1:0-Halbzeitstand.

Es folgten Amine Naïfi (72.) und Patrick Schmidt (76.), dessen vielumjubelter Treffer den 3:0-Endstand markierte.

Saisonstart nächstes Wochenende

Die SV Elversberg startet nun am kommenden Samstag, 3. August, auswärts in die neue Saison der 2. Bundesliga. Um 13.00 Uhr sind die Saarländer beim 1. FC Magdeburg zu Gast.

Der 1. FC Saarbrücken muss in der 3. Liga schon am Abend vorher ran: Am Freitag, 2. August, geht es ab 19.00 Uhr gegen die TSV 1860 München.

Über dieses Thema berichtet auch der „aktuelle bericht“ am 27.07.2024 um 19.45 Uhr im SR Fernsehen.

