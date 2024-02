Zum Auftakt der englischen Woche Saarbrücken sichert sich 2:0-Derbysieg gegen Waldhof Mannheim Stand: 18.02.2024 15:31 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat den Auftakt in die englische Woche mit einem 2:0-Sieg im Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim gestartet. Beide Tore fielen in der ersten Hälfte.

Der 1. FC Saarbrücken startete druckvoll in das Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim und störte den Gastgeber schon im Spielaufbau. Trotz Offensivbemühungen kamen die Blau-Schwarzen allerdings zunächst nicht zu gefährlichen Abschlüssen – während der Waldhof zunehmend besser in die Partie fand.

Zwei Kopfballtreffer für den FCS

Bis zur 28. Minute. Amine Naifi flankte von der rechten Seite zielgenau auf Luca Kerber, der abgezockt zur 1:0-Führung für den FCS einnickte. Für den 21-jährigen Kerber ein besonderer Treffer – mit ihm dürfte er sich selbst zu seinem 100. Drittligaspiel beschenkt haben.

In der 44. Minute landete der nächste Kopfball des FCS im Netz des gegnerischen Tors. Eine Ecke von Kasim Rabihic fand seinen Abnehmer in Bjarne Thoelke, der kurz vor dem Halbzeitpfiff auf die 2:0-Führung für die Blau-Schwarzen erweiterte.

Waldhof druckvoll in zweiter Hälfte

Hitzig ging es in der zweiten Halbzeit weiter – der FCS drängte auf den dritten Treffer, der Waldhof bemühte sich darum, die Partie zu drehen. In der 65. Minute wurde es dann brenzlig im Saarbrücker Strafraum. FCS-Schlussmann Tim Schreiber parierte Terrence Boyds Kopfball noch recht mühelos, Hawkins Nachschuss musste dann allerdings in höchster Not von Patrick Sontheimer geklärt werden.

Daraufhin beginn eine druckvolle Phase der Gastgeber, der FCS kam kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus – konnte dem Druck aber mit einer disziplinierten Defensivarbeit standhalten. Und sicherte sich so schließlich mit einem 2:0-Sieg drei Punkte aus dem Südwest-Derby.

Schon am kommenden Mittwoch tritt der FCS zum Nachholspiel gegen die Viktoria in Köln an. Anstoß der Partie ist um 19.00 Uhr. Am Sonntag darauf, um 16.30 Uhr, empfangen die Blau-Schwarzen dann Arminia Bielefeld.

Über dieses Thema hat auch SR info im Radio am 18.02.2024 berichtet.

