Negativtrend vorerst beendet Saarbrücken gewinnt in Mannheim knapp mit 1:0 Stand: 31.08.2024 16:31 Uhr

Es war ein zähes Spiel. Doch am Ende war der 1. FC Saarbrücken siegreich. Die Blau-Schwarzen setzten sich am Samstag beim SV Waldhof Mannheim knapp mit 1:0 durch.

Daniel Novickij

Nach der bitteren Heim-Niederlage vergangenen Sonntag gegen Ingolstadt war der 1. FC Saarbrücken beim SV Waldhof Mannheim auf Wiedergutmachung aus. Allerdings standen die Hessen als Vorletzter der Tabelle ebenfalls gehörig unter Druck. FCS-Coach Rüdiger Ziehl musste in seinem Kader für die Begegnung auf Richard Neudecker, Bjarne Tölke und Boné Uaferro verzichten, die verletzt fehlten.

Vasiliadis trifft zum 1:0 für Saarbrücken

Saarbrücken und Mannheim begegneten sich in der ersten Halbzeit meist auf Augenhöhe. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. So probierte es etwa Sascha Voelcke nach 15 Minuten für Mannheim aus der Distanz, doch sein Schuss ging weit übers Tor. In der 36. Minute war es Tim Civeja für die Blau-Schwarzen, der es mit einem Abschluss versuchte - doch kein Problem für Mannheims Torhüter Omer Hanin.

Kurz vor der Pause war dann aber auch Hanin machtlos: Der Keeper der Hausherren klärte eine Flanke mit den Fäusten, doch der Ball landete direkt bei Sebastian Vasiliadis, der per Kopf aus der Distanz per Bogenlampe für den FCS einnetzte. Mit dem 1:0 ging es für beide Teams in die Kabinen.

Naifi verschießt Elfmeter

Nach der Halbzeitpause reagierten beide Trainer und brachten neue Spieler in die Partie, um die Begegnung in Schwung zu bringen. Rico Benatelli, Terrence Boyd und Adrian Fein kamen für Mannheim auf den Rasen. Für Saarbrücken ersetzte Lasse Wilhelm Sven Sonnenberg in der Abwehr.

Rund zehn Minuten später wurde zudem Amine Naifi für Patrick Schmidt eingewechselt. Naifi sollte es sein, der dann kurze Zeit darauf das 2:0 auf dem Fuß hatte. Der FCS-Spieler kam im Strafraum gegen Henning Matriciani zu Fall - Elfmeter für Saarbrücken. Der Gefoulte trat selbst an und verschoss. Sein Versuch ging links am Tor vorbei. Die Saarbrücker probierten danach immer wieder nachzulegen, doch am Ende blieb es beim knappen 1:0 für den FCS.

Saarbrücken empfängt Unterhaching im Ludwigspark

Für Kapitän Manuel Zeitz war dieses Spiel ein besonderes: Der 34-Jährige hat damit sein 400. Spiel für den 1. FC Saarbrücken bestritten. In seiner gesamten Fußballkarriere hat er schon über 40.000 Minuten auf dem Feld gestanden. Viele Höhepunkte, so Zeitz vor dem Spiel, haben seine Zeit beim 1. FC Saarbrücken geprägt.

Auch in der 3. Liga wird der Spielbetrieb wegen der Länderspielpause für eine Woche ruhen. Danach geht es für die Blau-Schwarzen gegen SpVgg Unterhaching weiter, die am 14. September im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zu Gast sind. Die Partie wird um 14.00 Uhr angepfiffen.

Über dieses Thema berichtet der SR im Fernsehen am 31.08.2024 ab 17.30 Uhr in der sportarena.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken:

1. FC Saarbrücken vergibt drei Punkte gegen Ingolstadt Erst der hart erkämpfte Ausgleich, dann die bittere Niederlage: Der 1. FC Saarbrücken geht leer aus bei der Partie gegen den FC Ingolstadt. Dabei waren es Standard-Situationen, die den Saarbrückern das Genick brachen.

FCS holt Innenverteidiger Joel Bichsel nach Saarbrücken Von Bern über Freiburg ins Saarland: Der 1. FC Saarbrücken hat Joel Bichsel als Ersatz für den verletzten Boné Uaferro verpflichtet. Der 22-Jährige war zuletzt in Freiburg im Einsatz.